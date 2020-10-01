تقارير ترد.. هل الراتب سبب انضمام موسيماني للأهلي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشفت تقارير صحفية جنوب أفريقية، اليوم الخميس، حقيقة موافقة المدرب بيتسو موسيماني على قيادة الأهلي من أجل الراتب الذي سيحصل عليه.

صحيفة "Times LIVE" الجنوب أفريقية، قالت إن موسيماني سيحصل على مكاسب مالية كبيرة من خلال توليه قيادة الأهلي.

وأشار مصدر في تصريحات للصحيفة، إلى أن أندية شمال أفريقيا تدفع رواتب جيدة وبالنظر إلى الأهلي فيعتبر من أكبر أندية القارة والتي تعتني بمدربيها.

وأوضح المصدر، أن الناحية المادية ليست الخطوة التي جعلت موسيماني يترك صنداونز ويتجه للأهلي، لافتة إلى موسيماني لديه الطموح والرغبة في النجاح وليس التفكير في المال.

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وأعلن النادي الأهلي اليوم الخميس، عبر موقعه الرسمي إنهاء مهمة السويسري رينيه فايلر مع الفريق الأحمر حيث تم الاتفاق مع بيتسو موسيماني لقيادة الفريق في الفترة المقبلة.

بيان الأهلي أوضح، أن موسيماني وقّع على عقد يربطه ببطل الدوري المصري لمدة موسمين مقبلين. (طالع تفاصيل بيان الأهلي)

ورحل موسيماني عن فريقه السابق صنداونز أمس الأربعاء بعدما قاد "البرازيليين" منذ عام 2012، ليقود الفريق الأصفر للحصول على لقب الدوري في خمس مناسبات.

اللقب الأغلى لصاحب الـ56 عامًا، هو قيادة صنداونز للقبه الأول بمسابقة دوري أبطال أفريقيا في نسخة (2016) بعد الفوز على الزمالك بنتيجة (3-1).