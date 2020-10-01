"ممثل للفيفا ورئيس اتحاد الدودج بول".. من هو كاتم أسرار "فايلر" الذي اقترب من البقاء في الأهلي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد يسري مرشد:

اقترب عمر محب مترجم السويسري رينيه فايلر من البقاء في منصبه في النادي الأهلي رغم رحيل مدرب النادي الأحمر ومغادرته القاهرة.

وقرر الأهلي إنهاء مشوار مدربه السويسري في فترة السماح التي تبدأ اليوم، الأول من أكتوبر بعد خلافات بين الجانبين على تمديد العقد حتى نهاية بطولة أفريقيا.

وتعاقد الأهلي مع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني لقيادته الفريق مع جهاز معاون مكون من: رولاني موكوينا المدرب المساعد وكابيلو رانجوانا مخطط الأحمال وموسي ماتلابا محلل الأداء الفني على أن يبقى البلجيكي ميشيل يانكون.

ويتحدث الجهاز الفني الجديد للأهلي اللغة الإنجليزية فيما يتحدث مدرب الحراس اللغة الفرنسية وهو ما يعزز فرص محب للبقاء فضلاً عن اقتناع لجنة التخطيط بدوره مع الفريق.

فمن هو محب؟