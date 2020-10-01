مشاهدة مباراة الزمالك والمصري بث مباشر اليوم الخميس 1-10-2020 الدوري المصري

نجح المارد الأبيض من تحقيق الفوز على الجونة في مباراة ماراثونية انتهت برباعية لثلاثة في الجولة الماضية.

وستكون هذه المباراة الأولى للمدرب الجديد باتشيكو الذي سيقودها من على دكة الفريق، وسيحاول تحقيق الانتصار الأول له، ليرفع من معنويات اللاعبين ويواصلوا توسيع الفارق مع بيراميدز والبقاء في المركز الثاني المؤهل إلى دوري أبطال أفريقيا.

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ومن المنتظر أن يبدأ الزمالك اليوم بتشكيلته الأساسية دون تغييرات جوهرية لحين وقوف باتشيكو على مستوى اللاعبين

وتكوين انطباعاته طبقا لطريقته التكتيكية .

يخوض الفارس الأبيض اللقاء بعد فوزاً صعباً حققه في آخر مباراة له في الدوري أمام نادي الجونة بنتيجة ٤-٣، أحرز أهداف الأبيض أحمد سيد زيزو في الدقيقة ٣٩، وأوباما في الدقيقة ٥٦، ومحمود علاء في الدقيقة ٦٦، ونجح اللاعب علاء في تسديد ضربة جزاء في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة.

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تجدون هنا ( بث مباشر مباراة الزمالك )

تشكيل الزمالك في مواجهة المصري في الدوري المصري

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في حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

في خط الدفاع: حازم إمام - محمود علاء - محمود حمدي «الونش» - عبد الله جمعة.

في خط الوسط: فرجاني ساسي - إمام عاشور- أشرف بنشرقي - يوسف إبراهيم «أوباما» - أحمد سيد «زيزو»

في خط الهجوم: كاسونجو كابونجو.



تشكيل المصري في مواجهة الزمالك في الدوري المصري



في حراسة المرمى: أحمد مسعود

في خط الدفاع: كريم العراقي – عمرو موسى – عبد الرحمن زين – حسن علي

في خط الوسط: إيزي إيميكا – فريد شوقي – عمر كمال – مفتاح طقطق – محمد جابر

في الهجوم: محمود وادي