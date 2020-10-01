بث مباشر.. مباراة الزمالك والمصري في الأسبوع ٢١ للدوري المصري

يقدم موقع الوفد بث مباشر لمباراة الزمالك ضد المصري ضمن منافسات الأسبوع ٢١ للدوري المصري الممتاز مساء اليوم الخميس ويحتل الزمالك المركز الثاني برصيد ٥٨ نقطة.



ويعاني المصري البورسعيدي من خطورة الهبوط حيث يحتل المركز ١٣ برصيد ٣٣ نقطة قبل مباراة اليوم ضد الزمالك ويحتاج الفوز بنقاط اللقاء الثلاثة للهروب من منطقة الهبوط وضمان البقاء في الدوري الممتاز.

موعد البث المباشر لمباراة الزمالك ضد المصري مساء اليوم الخميس

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ويبدأ اللقاء في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة ويقود باتشيكو المدير الفني الجديد الزمالك بقيادة الفريق

اليوم ضد المصري البورسعيدي بعد هروب كارتيرون وتولي طارق يحيى القيادة المؤقتة للقلعة البيضاء.

في المقابل يطمح فريق المصري في انتزاع ثلاث نقاط ثمينة من الفارس الأبيض، أو تحقيق التعادل على أقل تقدير، للأبتعاد خطوة عن مراكز الهبوط، حيث يعانى المصرى البورسعيدى من غيابات عديدة، حيث تأكد غياب كلًا من: محمد جابر الذى تعرض لإصابة بشد فى العضلة الخلفية يغيب على أثرها لمدة أسبوعين، بالإضافة إلى عماد فتحى وإسلام أبو سليمة وحسين رجب للإصابة وكذلك سعيدو

سيمبورى بعد هروبه من الفريق، وأحمد ياسر وبهاء مجدى لأسباب تأديبية.

تجدون هنا ( بث مباشر الزمالك والمصرى )

تجدون هنا ( بث مباشر مباراة الزمالك )

تشكيل الزمالك في مواجهة المصري في الدوري المصري



في حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

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في خط الدفاع: حازم إمام - محمود علاء - محمود حمدي «الونش» - عبد الله جمعة.

في خط الوسط: فرجاني ساسي - إمام عاشور- أشرف بنشرقي - يوسف إبراهيم «أوباما» - أحمد سيد «زيزو»

في خط الهجوم: كاسونجو كابونجو.



تشكيل المصري في مواجهة الزمالك في الدوري المصري



في حراسة المرمى: أحمد مسعود

في خط الدفاع: كريم العراقي – عمرو موسى – عبد الرحمن زين – حسن علي

في خط الوسط: إيزي إيميكا – فريد شوقي – عمر كمال – مفتاح طقطق – محمد جابر

في الهجوم: محمود وادي