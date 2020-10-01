يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي بث مباشر الدوري المصري

يدخل فريقا الزمالك والمصري مواجهة ساخنة اليوم وهي المباراة التي تشهد الظهور الأول للبرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفني الجديد للزمالك والذي تولى المهمة خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون الذي فسخ تعاقده مع الزمالك وتولى تدريب التعاون السعودى.

موعد مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي

تقام مباراة الزمالك والمصري اليوم في الثامنة مساء علي استاد برج العرب ضمن مباريات الجولة الـ

31 للدوري.

ترتيب الزمالك والمصري في الدوري

يدخل الزمالك مباراة اليوم محتلا المركز الثانى في جدول الترتيب برصيد 61 نقطة جمعها من 30 مباراة ، حيث حقق الفوز في 18 مباراة ، وتعادل في 7 مباريات وخسر 5 مباريات ، واحرز لاعبوه 44 هدف وتلقت شباكه

25 هدف ، بينما يدخل المصري المباراة محتلا المركز الـ 13 في جدول الترتيب برصيد 33 نقطة جمعها من 28 مباراة بعدما حقق الفوز في 8 مباريات وتعادل في 9 مباريات وخسر 11 مباراة، واحرز لاعبوه 26 هدف وتلقت شباكه 31 هدف.