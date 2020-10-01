أسوان يجري تحليل "رابيد تيست" قبل لقاء دجلة

خضع الفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان، بقيادة أحمد كشرى، لإجراءات تحليل "رابيد تيست" للكشف عن كورونا، اليوم الخميس على هامش مران الفريق قبل 48 ساعة من اللقاء المرتقب بين أبناء الجنوب ووادي دجلة يوم السبت المقبل ضمن منافسات الدولة 31 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وتعد المباراة بـ 6 نقاط، ففى حالة فوز أبناء الجنوب سيرتفع رصيد أسوان إلى النقطة 37 ويتوقف رصيد دجلة عند النقطة 31،

قبل 3 مباريات من نهاية المسابقة.ويستعيد الفريق خدمات الثنائى مسعد عوض حارس مرمى الفريق، وسولمون منساه، وذلك بعد انتهاء عقوبة الإيقاف التى أبعدتهما عن مباراة المصرى الماضية، ومن المقرر أن يختبر أسوان الرباعى المصاب، محمد إسماعيل، عبدالله السنجهاوى، محمد جابر، مدافعو الفريق وكذلك أوميد أوكرى مهاجم أسوان العائد أخيرًا من إصابة الصليبى؛ لتحديد من موقفهم من اللقاء المقبل.ويعكف الجهاز الفنى للفريق بقيادة أحمد كشرى، على مراجعة أشرطة الفيديو للمباريات السابقة لنادى وادى دجلة، وآخرها لقاء الإنتاج بالجولة 30 من عمر مسابقة الدورى العام والتى انتهت بفوز وادى دجلة برباعية مقابل هدف؛ وذلك لتحديد نقاط القوة والضعف فى الفريق الدجلاوى قبل المباراة .ويحتل أسوان المركز العاشر فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 34 نقطة بعد 30 جولة خاضها أبناء الجنوب؛ إذ فاز أسوان فى 8 مباريات وتعادل فى 10 وخسر 12 آخرين، وسجل لاعبو أسوان 34 هدفًا واستقبلت شباكهم 41 آخرين.