كورة اون لاين مشاهدة مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي بث مباشر yalla shoot توداى رابط بث مباشر مباراة الزمالك

في إطار الجولة الـ 31 من منافسات الدوري المصري الممتاز يواجه فريق المصري البورسعيدي نظيره الزمالك اليوم الخميس الأول من أكتوبر 2020 على عشب ملعب برج العرب بالأسكندرية.

الزمالك يريد الحفاظ على المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 61 نقطة من أجل حسم الصعود لدوري أبطال إفريقيا، أما المصري فيريد أن يبتعد أكثر فأكثر عن مراكز الهبوط فحل في المرتبة الـ 13 برصيد 33 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن حرس الحدود أول المهددين بالهبوط.

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ويبدأ اللقاء في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة ويقود باتشيكو المدير

الفني الجديد الزمالك بقيادة الفريق اليوم ضد المصري البورسعيدي بعد هروب كارتيرون وتولي طارق يحيى القيادة المؤقتة للقلعة البيضاء.

وسبق وأن قاد باتشيكو الزمالك في موسم 2014-2015، وحقق نتائج جيدة مع الفريق، بعدما قاده في 12 مباراة، محققًا 9 انتصارات وتعادلين وهزيمة وحيدة، قبل أن يرحل سريعاد لتدريب فريق الشباب السعودي.

ويبحث الزمالك عن الفوز للحفاظ علي المركز الثاني في جدول الدوري في ظل المنافسة الشرسة مع بيراميدز والمقاولون العرب، بينما يعاني المصري من تذبذب النتائج

مما يجعله قريب من دائرة الخطر في جدول الدوري.

تجدون هنا ( بث مباشر الزمالك والمصرى )

تجدون هنا ( بث مباشر مباراة الزمالك )

تشكيل الزمالك في مواجهة المصري في الدوري المصري

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في حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

في خط الدفاع: حازم إمام - محمود علاء - محمود حمدي «الونش» - عبد الله جمعة.

في خط الوسط: فرجاني ساسي - إمام عاشور- أشرف بنشرقي - يوسف إبراهيم «أوباما» - أحمد سيد «زيزو»

في خط الهجوم: كاسونجو كابونجو.



تشكيل المصري في مواجهة الزمالك في الدوري المصري



في حراسة المرمى: أحمد مسعود

في خط الدفاع: كريم العراقي – عمرو موسى – عبد الرحمن زين – حسن علي

في خط الوسط: إيزي إيميكا – فريد شوقي – عمر كمال – مفتاح طقطق – محمد جابر

في الهجوم: محمود وادي