بث مباشر | مشاهدة مباراة الزمالك والمصري اليوم 1/10 في الدوري المصري

ومن المتوقع أن يبدأ البرتغالي باتشيكو مباراة اليوم بالقوام الأساسي لمتابعة جميع اللاعبين على أرض الواقع، ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: محمد أبوجبل في حراسة المرمى، أمامه الرباعي حازم إمام ومحمود علاء ومحمود الونش وعبدالله جمعة، وفي الوسط إمام عاشور وفرجاني ساسي، أمامهما أشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو ويوسف أوباما، وفي الهجوم مصطفي محمد.
قائمة الزمالك ضم باتشيكو، 22 لاعبًا لمواجهة المصرى وجاء ثلاثى حراس المرمىمحمود جنش ومحمد أبوجبل ومحمد عواد ضمن القائمة مع استبعاد طارق حامد للإجهاد بينما يفتقد الفريق الأبيض لجهود محمد حسن لاعب وسط الفريق، للإيقاف، بسبب حصوله على ثلاث إنذارات.
بينما قام باتشيكو بإعادة بعض الناشئين إلى القائمة البيضاء ومنهم حاتم سكر الظهير الأيسر للفريق مع استبعاد ياسين مرعى مدافع الفريق الصاعد بعد الاستقرار على ضم الثلاثى محمود علاء
غيابات المصرى أمام الزمالك
يعانى فريق المصري البورسعيدى من غيابات كثيرة قبل مواجهة الزمالك؛ إذ تأكد غياب كل من محمد جابر الذى تعرض لإصابة بشد فى العضلة الخلفية يغيب على أثرها لمدة أسبوعين، بالإضافة إلى عماد فتحى وإسلام أبو سليمة وحسين رجب للإصابة وكذلك سعيدو سيمبورى بعد هروبه من الفريق، وأحمد ياسر وبهاء مجدى لأسباب تأديبية.
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