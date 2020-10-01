إعادة تشكيل لجنة مؤقته لإدارة شئون رفع الأثقال

استقر مسئولو اللجنة الأولمبية المصرية على إعادة تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شئون الاتحاد المصري؛ لرفع الأثقال ويتم تفويض المستشار حسين فتحي بالتعامل مع اللجنة الأولمبية وتشكيل لجنة مالية إدارية من الوزارة للفحص قبل التسليم وتشكيل لجنة فنية من خبراء اللعبة لتولي جميع الجوانب الفنية الخاصة بالمسابقات والمنتخب المصرى ووضع برنامج الإعداد للاعبي المنتخب المصري.

وجاء ذلك فى ضوء المستجدات الخاصة بالاتحاد المصرى؛ لرفع الأثقال ولضمان حسن إدارة الفترة الانتقالية الحالية لحين إجراء الانتخابات المقبلة.

وجاء ذلك حرصًا على سلامة وقوام لاعبي المنتخب المصري؛ لرفع الأثقال وبرامجهم التدريبية ونظرًا لما جرى سابقًا من تجميد لمجلس إدارة الاتحاد والتزاما بقواعد الاتحاد الدولى للعبة بوجود عنصر دولي.

التسليم وتشكيل لجنة فنية من خبراء اللعبة لتولي جميع الجوانب الفنية الخاصة بالمسابقات والمنتخب المصرى ووضع برنامج الإعداد للاعبي المنتخب المصري.وجاء ذلك فى ضوء المستجدات الخاصة بالاتحاد المصرى؛ لرفع الأثقال ولضمان حسن إدارة الفترة الانتقالية الحالية لحين إجراء الانتخابات المقبلة.وجاء ذلك حرصًا على سلامة وقوام لاعبي المنتخب المصري؛ لرفع الأثقال وبرامجهم التدريبية ونظرًا لما جرى سابقًا من تجميد لمجلس إدارة الاتحاد والتزاما بقواعد الاتحاد الدولى للعبة بوجود عنصر دولي.

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