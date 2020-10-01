تابع لايف بث مباشر الزمالك والمصري يلا شوت yalla shoot كورة لايف اون لاين مشاهدة مباراة الزمالك

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وسبق وأن قاد باتشيكو الزمالك في موسم 2014-2015، وحقق نتائج جيدة مع الفريق، بعدما قاده في
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ويبحث الزمالك عن الفوز للحفاظ علي المركز الثاني في جدول الدوري في ظل المنافسة الشرسة مع بيراميدز والمقاولون العرب، بينما يعاني المصري من تذبذب النتائجمما يجعله قريب من دائرة الخطر في جدول الدوري.
حقق الزمالك في المباراة الماضية فوزًا عسيرًا على الجونة بنتيجة 4-3، وسجل أهداف «الفارس الأبيض» أحمد سيد «زيزو» في الدقيقة 39 ويوسف إبراهيم «أوباما» في الدقيقة 56 ومحمود علاء سجل ركلتي جزاء في الدقيقتين 66 و94، أما الجونة فسجل له والتر بواليا في الدقيقتين 14 و75 أما الثالث فجاء عن طريق لؤي وائل في الدقيقة 79.
تجدون هنا ( بث مباشر الزمالك والمصرى )
تجدون هنا ( بث مباشر مباراة الزمالك )
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