تابع لايف بث مباشر الزمالك والمصري يلا شوت yalla shoot كورة لايف اون لاين مشاهدة مباراة الزمالك

مشاهدة مباريات اليوم حصريا فى خدمة مجانية يقدمها موقع الوفد لجماهير الفريقين ومتابعى كرة القدم العربية والعالمية فى تغطية حية للمباراة بدون تقطيع بث مباشر لقاء فريق الزمالك ضد فريق المصري البورسعيدى ونتابع مباريات اليوم مباشر من خلال بث حصري لايف ومشاهدة مباريات اليوم اون لاين.

وسبق وأن قاد باتشيكو الزمالك في موسم 2014-2015، وحقق نتائج جيدة مع الفريق، بعدما قاده في

Advertisements

لمشاهدة مباراة الزمالك والمصرى بث مباشر ( اضغط هنا )

12 مباراة، محققًا 9 انتصارات وتعادلين وهزيمة وحيدة، قبل أن يرحل سريعاد لتدريب فريق الشباب السعودي.

ويبحث الزمالك عن الفوز للحفاظ علي المركز الثاني في جدول الدوري في ظل المنافسة الشرسة مع بيراميدز والمقاولون العرب، بينما يعاني المصري من تذبذب النتائج

مما يجعله قريب من دائرة الخطر في جدول الدوري.

حقق الزمالك في المباراة الماضية فوزًا عسيرًا على الجونة بنتيجة 4-3، وسجل أهداف «الفارس الأبيض» أحمد سيد «زيزو» في الدقيقة 39 ويوسف إبراهيم «أوباما» في الدقيقة 56 ومحمود علاء سجل ركلتي جزاء في الدقيقتين 66 و94، أما الجونة فسجل له والتر بواليا في الدقيقتين 14 و75 أما الثالث فجاء عن طريق لؤي وائل في الدقيقة 79.



تجدون هنا ( بث مباشر الزمالك والمصرى )

تجدون هنا ( بث مباشر مباراة الزمالك )