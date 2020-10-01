سوق الانتقالات | خطوة واحدة تفصل مهاجم ريال مدريد عن الإنضمام لنادي روما

أصبح نادي روما الإيطالي على بعد خطوة واحدة من مهاجم ريال مدريد الاسباني “بورخا مايورال” بعد توصل النادي لاتفاق مع اللاعب على الشروط الشخصية.
وذكرت إذاعة “كادينا كوبيه” موثوقة المصدر أن المهاجم البالغ 23 عام قريب من الانتقال إلى روما بنظام الإعارة مع خيار الشراء نهاية الموسم الحالي.
وسجل مايورال ثمانية أهداف في الدوري الإسباني مع ليفانتي الموسم الماضي ويدخل العام الأخير من عقده في العاصمة الإسبانية.
وأحرز المهاجم سبعة أهداف في 31 مباراة مع الفريق الأول لريال مدريد لكنه قضى ثلاثة من المواسم الأربع الماضية على سبيل الإعارة مع ليفانتي الاسباني وفولفسبورج الألماني.
وسجل بورخا هدفين في 21 مباراة خلال فترة إعارته في فولفسبورج موسم 2016-2017 قبل العودة إلى مدريد في الموسم التالي حيث سجل سبعة أهداف بما في ذلك أربعة في الدوري الإسباني.
وسجل الدولي الإسباني تحت 21 عام 13 هدف في 67 مباراة مع ليفانتي خلال آخر موسمين والذي كان ضمن مجموعة من الأندية التي ارتبطت بالتوقيع مع مايورال هذا الصيف.
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