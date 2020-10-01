الدحيل يبدأ البحث عن خليفة للمغربي وليد الركراكي

واصل الفريق الأوّل بنادي الدحيل القطري تدريباته اليومية تحت قيادة مُدرب اللياقة البدنية البرتغالي راؤول الذي يشرف حاليًا على تدريبات الفريق عقب قرار الإستغناء عن المدرب المغربي وليد الركراكي عقب الإخفاق في دوري أبطال آسيا والخروج من دور المجموعات في البطولة التي تقام حاليًا في الدوحة، وجرى تدريب الفريق أمس الأربعاء بحضور جميع اللاعبين المحليين والمحترفين.

وذكرت صحيفة الراية القطرية أن تدريبات الفريق ستتواصل خلال الأيام المقبلة بصورة يومية حتى يكتمل تجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا للمرحلة القادمة من الموسم، حيث يعود الفريق إلى المباريات المحلية وتنتظره مباراة في كأس أوريدو مع السيلية يوم 6 أكتوبر الجاري وهي المباراة الأولى له عقب الخروج المخيّب من دوري أبطال آسيا.

وأضافت الصحيفة أن مفاوضات نادي الدحيل ما زالت مستمرة، وتجري حاليًا بسرية كبيرة مع عدد من الأسماء لتولي الإشراف على تدريب الفريق في الفترة المقبلة خلفًا للمغربي المقال من منصبه بسبب سوء نتائج الفريق .

ويسعى الدحيل إلى العودة القوية على الساحة المحلية والآسيوية وهو ما يتطلب التعاقد مع مُدرب يمتلك خبرات من أجل قيادة الفريق في الفترة المُقبلة بالصورة التي تجعله قادرًا على تحقيق طموحات النادي، ومن المُرجح أن يكشف النادي عن تفاصيل الاسم الجديد خلال الأيام القليلة المُقبلة.