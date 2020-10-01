أخبار النصر| بالصور.. شبكة رياضية: مارتينيز “عاشق” الأموال يتألق مع العالمي

أعدت شبكة “bolavip” الرياضية تقريرًا عن محترف نادي النصر، جونزالو مارتينيز، الذي سجل أولى أهدافه مع فريقه خلال مواجهة الأمس أمام أهلي جدة، والتي انتهت لصالح العالمي بهدفين دون رد، في ربع نهائي منافسات دوري أبطال آسيا.

ووصل النصر إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا، وسيلعب يوم السبت المقبل مع برسبوليس الإيراني الذي تفوق بالأمس على منافسه باختاكور الأوزبكي بهدفين دون مقابل.

مارتينيز يبحث عن المال

وقالت شبكة “bolavip” الرياضية “تساءل الكثيرون عن قرار جونزالو مارتينيز بمغادرة ريفر بليت فور فوزه بكأس ليبرتادوريس 2018 ضد بوكا في مدريد، وتسجيله الهدف الأخير في المباراة، للذهاب إلى الدوري الأمريكي، وهي بطولة أقل تنافسية بكثير من الأرجنتين”.

وأضافت “بنفس الطريقة، كان من الواضح دائمًا أن قرار اللاعب أكثر اقتصادا، لذلك غادر إلى الولايات المتحدة حيث أمضى بضع سنوات في أتالانتا يونايتد دون أن يتألق كثيرًا، على مستوى بعيد جدًا عما هو معروف له عندما لعب تحت قيادة مارسيلو غالاردو”.

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وأوضح المصدر “مرة أخرى أظهر مارتينيز أولوياته، قبل عرضًا جديدًا جذابًا للغاية إذا تحدثنا عن المال، للذهاب إلى المملكة العربية السعودية. وبهذه الطريقة تم تقديمه في النصر، وهو ناد يسعى إلى أن يكون من أقوى الأندية في آسيا”.

الهدف الأول

وأشارت الشبكة الشهيرة إلى أن مارتينيز لم يضل طريقه في النصر، وتمكن من التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا، وكان مفتاح التقدم في مواجهة فريقه أمام أهلي جدة.

وتابعت “تمكن مارتينيز من تسجيل هدفه الأول بقميص النصر، وافتتح التسجيل للمباراة بعد مرور ربع ساعة بعد مناورة فردية رائعة من قبل زميله. من أجل الاحتفال صرخ اللاعب وكأنه انتظر ذلك لفترة طويلة”.

وجاء في نهاية التقرير “إذا فاز مارتينيز بهذه البطولة، فإن ناديه النصر سيتأهل لكأس العالم للأندية حيث يمكنه مواجهة بطل أوروبا وكذلك البطل الأمريكي. سنرى”.

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