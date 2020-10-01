إصابات بالجملة في الترجي التونسي بفيروس كورونا

أعلن نادي الترجي الرياضي التونسي، الأربعاء، أرتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) في صفوف فريقه الأول إلى 9 أشخاص، بعد تسجيل 8 إصابات جديدة خلال اليومين الأخيرين.

وقال النادي في بيان نشره عبر موقعه الرسمي على الإنترنت: “إنه بعد ثُبوث إصابة المدرب المساعد مجدي التّراوي بعد نهائي كأس تونس (خسره الفريق يوم الأحد أمام الاتحاد المنستيري 2- 0)، أثبتت التحاليل الطبية، التقاط العدوى من 5 أفراد من الجهاز الفني (التدريبي) وثلاثة لاعبين”.

وجاءت التحاليل إيجابية لكل من المدرب الأول معين الشعباني (نقل إلى مصحة خاصة)، ومساعده عثمان النّجار، إضافة إلى المعد البدني صبري البوعزيزي وأخصائي العلاج الطبيعي سيف الدزيري، وطبيب الفريق ياسين بن أحمد.

ومن اللاعبين، أصيب محمد أمين بن حميدة ومحمد أمين المسكيني إلى جانب زياد البريمة.

وكان النادي “الإفريقي” قد أعلن في وقت سابق إصابة مدربه لسعد الدريدي ورئيس فرع كرة القدم حمزة الوسلاتي بكورونا، كما أعلن نادي “مستقبل الرجيش” (الصاعد حديثًا للرابطة المحترفة الأولى) إصابة مدربه سعيد السايبي، في وقت يقضي أيمن المثلوثي حارس النجم الساحلي فترة الحجر الصّحي حتى تعافيه من الفيروس.

وكان فريق الأولمبي الباجي (الصاعد نهاية الموسم الماضي للرابطة المحترفة الأولى)، قد كشف عن إصابة 28 من لاعبيه وأطره الطبية والتسييرية بالفيروس، منتصف الأسبوع الماضي.