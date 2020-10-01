أخبار الهلال| بالصور.. جيوفينكو مُرشح للعودة إلى إيطاليا بعد تعافيه من كورونا

كشف الصحفي الإيطالي الشهير، جيانلوكا دي مارزيو، أن هناك أخبار جيدة تتعلق بصحة محترف نادي الهلال، سيباستيان جيوفينكو، مما يفتح الباب أمام إمكانية انتقال اللاعب لأحد الفرق الإيطالية خلال الفترة المقبلة.

وقال الصحفي الشهير عبر موقعه الرسمي “gianlucadimarzio” “قبل أسبوع كان سيباستيان جيوفينكو من بين 14 لاعبا من فريق الهلال ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا. لكن منذ ساعات أكد الاختبار الجديد الذي تعرض له لاعب يوفنتوس وبارما السابق، من بين آخرين، سلبيته تجاه الفيروس”.

وأضاف “أقل ما نقوله أن فيروس كورونا قضى على الهلال، لدرجة أنه تم استبعاد الفريق حتى من بطولة دوري أبطال آسيا التي يحمل لقبها”.

واستبعد اتحاد الكرة الآسيوي نادي الهلال، حامل اللقب، من دوري أبطال آسيا بعد تقديمه قائمة لم تتضمن سوى 11 لاعبًا أمام شباب الأهلي في آخر جولات دور المجموعات، وهو ما يقل عن النصاب القانوني المطلوب والبالغ 13 لاعبًا.

واتخذ الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قراره بإلغاء المباراة أمام شباب أهلي دبي الإماراتي، ومن ثم استبعاد الهلال وإلغاء جميع نتائجه وأهدافه في مرحلة المجموعات.

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العودة إلى إيطاليا

وأشار الصحفي الإيطالي إلى أن الأخبار الجيدة لا تتعلق بصحة اللاعب فحسب، ولكن أيضًا لفرص السوق التي قد تظهر في الأيام المقبلة.

وأضاف “في الأسابيع الأخيرة، كان مونزا مهتمًا بضم جيوفينكو، وأطلق العنان في المفاوضات ولم تتحقق الصفقة، لكن اللاعب الآن سيكون مستعدًا للعودة إلى إيطاليا”.

جيوفينكو مع الهلال

وانضم جيوفينكو إلى الهلال قادمًا من فريق تورنتو في 31 يناير 2019، وقد حقق مع الهلال بطولة دوري أبطال آسيا العام الماضي، وشارك لاعب يوفنتوس السابق في كأس العالم للأندية الماضية بقطر، واحتل مع فريقه المركز الرابع.

كذلك حقق اللاعب الإيطالي بطولة الدوري السعودي هذا العام مع الهلال، وشارك جيوفينكو حتى الآن في 58 مباراة مع الزعيم، وسجل 13 هدفًا وقدم 14 تمريرة حاسمة.

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