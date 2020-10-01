تعرف على مستويات مجموعات دوري أبطال أوروبا قبل نتائج القرعة

تجرى اليوم الخميس مراسم سحب قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم حيث توزع الفرق الـ32 المتأهلة لهذا الدور على ثماني مجموعات بواقع أربعة فرق في كل مجموعة. وقسمت الفرق الـ32 على أربعة مستويات قبل إجراء القرعة غداً حيث ستوزع هذه الفرق غداً على المجموعات الثمانية بواقع فريق واحد من كل مستوى من المستويات الأربعة في كل مجموعة. والمستويات الأربعة هي : المستوى الأول : بايرن ميونخ الألماني حامل اللقب- إشبيلية الإسباني حامل لقب الدوري الأوروبي– ريال مدريد الإسباني- ليفربول الإنجليزي- يوفنتوس الإيطالي- باريس سان جيرمان الفرنسي- زينيت سان بطرسبرج الروسي- بورتو البرتغالي. المستوى الثاني : برشلونة الإسباني- أتلتيكو مدريد الإسباني- مانشستر سيتي الإنجليزي- مانشستر يونايتد الإنجليزي- شاختار دونيتسك الأوكراني- بوروسيا دورتموند الألماني- تشيلسي الإنجليزي- أياكس الهولندي. المستوى الثالث : دينامو كييف الأوكراني- ريد بول سالزبورج النمساوي- لايبزيج الألماني- إنتر ميلان الإيطالي- أولمبياكوس اليوناني- لاتسيو الإيطالي- كراسنودار الروسي- أتالانتا الإيطالي. المستوى الرابع : لوكوموتيف موسكو الروسي- مارسيليا الفرنسي- كلوب بروج البلجيكي- بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني- اسطنبول باشاك شهير التركي- ميديتيلاند الدنماركي- رين الفرنسي- فيرينكفاروس المجري. وتقام مباريات الجولات الستة لدور المجموعات بدوري الأبطال في المواعيد التالية بالشهور الثلاثة المقبلة : Advertisements الجولة الأولى : 20 و21 أكتوبر. الجولة الثانية : 27 و28 أكتوبر. الجولة الثالثة : 3 و4 نوفمبر. الجولة الرابعة : 24 و25 نوفمبر. الجولة الخامسة : 1 و2 ديسمبر. الجولة السادسة : 8 و9 ديسمبر. كلمات دالة أتالانتا أتلتيكو مدريد أتلتيكو مدريد اليوم أخبار أتلتيكو مدريد اليوم أخبار انتر ميلانو اليوم أخبار باريس سان جيرمان اليوم أخبار بايرن ميونخ اليوم أخبار بايرن ميونيخ اليوم أخبار برشلونة اليوم أخبار تشيلسي الانجليزي أخبار تشيلسي اليوم أخبار ريال مدريد أخبار ريال مدريد اليوم أخبار ليفربول أخبار ليفربول اليوم أخبار مانشستر سيتي اليوم أخبار مانشستر يونايتد أخبار مانشستر يونايتد اليوم أخبار يوفنتوس اليوم أولمبياكوس أولمبيك مارسيليا أياكس أياكس أمسترادم أياكس أمستردام إشبيلية اخبار أتلتيكو مدريد اليوم اخبار انتر ميلانو اليوم اخبار بايرن ميونخ اليوم اخبار بايرن ميونيخ اليوم اخبار برشلونة اليوم اخبار بوروسيا دورتموند اليوم اخبار تشيلسي اليوم اخبار ريال مدريد اليوم اخبار لاتسيو اليوم اخبار ليفربول اليوم اخبار مانشستر سيتي اخبار مانشستر سيتي اليوم اخبار مانشستر يونايتد اخبار مانشستر يونايتد اليوم اخبار يوفنتوس اليوم اسطنبول باشاك شهير الإنتر الاخبار الرياضية الانتر الدوري الألماني الدوري الأوروبي الدوري الأوكراني الدوري الاسباني الدوري الانجليزي الدوري الايطالي الدوري البرتغالي الدوري البلجيكي الدوري الروسي الدوري الفرنسي الدوري المجري الدوري النمساوي الدوري الهولندي الدوري اليوناني انتر ميلان انتر ميلانو اهداف تشيلسي اليوم باريس سان جيرمان باريس سان جيرمان اليوم بايرن ميونخ بايرن ميونخ اليوم بايرن ميونيخ بايرن ميونيخ اليوم برشلونة برشلونة اليوم بورتو بوروسيا دورتموند بوروسيا دورتموند اليوم بوروسيا مونشنجلادباخ دوري أبطال أوروبا دينامو كييف ريال مدريد ريد بول سالزبورج رين زينيت سان بطرسبيرج شاختار دونيتسك فيرينكفاروس كراسنودار كلوب بروج لاتسيو لايبزج لايبزيج لوكوموتيف موسكو ليفربول مانشستر سيتي مانشستر سيتي اليوم مانشستر يونايتد ميديتيلاند يوفنتوس يوفنتوس اليوم

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على مستويات مجموعات دوري أبطال أوروبا قبل نتائج القرعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.