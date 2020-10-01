الامارات | برشلونة يتعاقد مع لاعب أميركي مقابل 26 مليون يورو

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شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يتعاقد مع لاعب أميركي مقابل 26 مليون يورو والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم اليوم إتمام التعاقد مع لاعب الظهير الايمن سيرجينو ديست من أياكس الهولندي، في صفقة تصل قيمتها إلى 26 مليون يورو (30 مليون دولار). وينضم المدافع الأمريكي الدولي البالغ من العمر 19 عاما إلى برشلونة مقابل 21 مليون يورو، إلى جانب متغيرات بقيمة خمسة ملايين، وذلك بعقد لمدة خمسة أعوام، يتضمن شرطا جزائيا بقيمة 400 مليون يورو.
وقال برشلونة في بيان عبر موقعه الالكتروني:"سيرجينو ديست يجمع بين العديد من السمات الرائعة المطلوبة في المدافع: الهجوم عندما يطلب منه ذلك والدفاع بصلابة إلى جانب براعته في الاستحواذ على الكرة والإبداع."
وأعلن برشلونة في سبتمبر الماضي انتقال لاعب الظهير الأيمن نيلسون سيميدو إلى وولفرهامبتون الإنجليزي، وسيتنافس ديست على مكان في تشكيلة الفريق مع سيرجي روبرتو. وتجدر الإشارة إلى أن برشلونة يرتبط بعلاقة جيدة مع أياكس، وقد ضم منه لاعب خط الوسط فرينكي دي يونج ي الموسم الماضي مقابل 75 مليون يورو.
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