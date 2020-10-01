الامارات | ميلان يتعاقد مع المهاجم النرويجي هاوغه

شكرا لقرائتكم خبر عن ميلان يتعاقد مع المهاجم النرويجي هاوغه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي ميلان الإيطالي لكرة القدم اليوم تعاقده مع مهاجم بودو غليمت النرويجي الشاب ينس بيتر هاوغه بموجب عقد لمدة خمسة أعوام مقابل حوالي خمسة ملايين يورو بحسب تقارير صحافية محلية. وقال النادي اللومباردي في بيان "ميلان مسرور للاعلان عن توقيع ينس بيتر هاوغه من بودو- غليمت بموجب عقد دائم"، مضيفا "وقع المهاجم النروجي عقدا مع (الروسونيري) حتى 30 يونيو 2025".

وتأتي صفقة ابن الـ 20 عاما بعد اسبوع فقط على تسجيله هدفا لصالح فريقه السابق بودو-غليمت النرويجي في مرمى فريقه الجديد خلال المواجهة بينهما التي انتهت بفوز ميلان 3-2 في الدور التمهيدي الثالث لمسابقة الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ"، وبعد يوم من تخلي النادي اللومباردي عن خدمات مهاجمه الشاب البرازيلي لوكاس باكيتا (23 عاما) إلى ليون الفرنسي.

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ويعتمد ميلان، صاحب أدنى متوسط سن في الـ"سيري أ" بحسب موقع "ترانسفيرماركت" المتخصص، هذا الموسم سياسة التعاقد مع لاعبين شبان، برغم تمديد عقد مهاجمه المخضرم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش (39 عاما) والغائب عن الملاعب بسبب اصابته بفيروس كورونا المستجد، لمدة عام.

ويأمل الـ"روسونيري" مع المدرب ستيفانو بيولي، والذي استهل الموسم الجديد بفوزين متتاليين، في المنافسة على مراكز مؤهلة لمسابقة دوري أبطال اوروبا التي توج بها سبع مرات، ويغيب عن المشاركة بها منذ عام 2014.

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