الامارات | إصابة مدرب الترجي التونسي و4 لاعبين وطبيب الفريق بكورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة مدرب الترجي التونسي و4 لاعبين وطبيب الفريق بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف نادي الترجي التونسي عن إصابة مدربه معين الشعباني وأربعة من لاعبيه هم: مجدي تراوي، وصبري البوعزيزي، وعثمان النجار، وسيف الدزيري، فضلاً عن طبيب الفريق ياسين أحمد، بفيروس كورونا (كوفيد 19).

وقال النادي على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "نرجو من الله الشفاء العاجل لكل المصابين بالفيروس من بين الطاقم الفني أو الطاقم الطبي أو اللاعبين".

وتداول أنصار النادي أنباء عن نقل المدرب الشعباني إلى المستشفى نتيجة مشكلات صحية بسبب كورونا، في وقت طمأنهم المدرب بمنشور على حسابه في "فيسبوك" قال فيه: "الحمد لله صحتي في تحسن ملحوظ وأحسن من الأيام الماضية، لم أستطع التجاوب مع الناس.. المرض هذا ما يحبش برشا الكلام لأنو إستنزاف للطاقة.. شكرا لاتصالاتكم وإن شاء االله نرجعو نتكلمو بعد أيام قليلة.. ربي يفضلكم وشكرا للتفهم".

Advertisements

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news