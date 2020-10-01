شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد اليد يعلن استئناف دوري المحترفين.. ويحدد موعد جولتي الحسم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد المصري لكرة اليد، برئاسة هشام نصر، موعد استئناف الجولتين الأخيرتين المتبقيتين بشأن تحديد بطل مسابقة دوري المحترفين موسم 2019- 2020.

وحدد اتحاد اليد يومي الخميس والجمعة الموافق 12 و13 نوفمبر المقبل 2020 لاستكمال المسابقة.

وستقام 4 مباريات يوم الخميس 12 نوفمبر وهى، الأهلي مع طلائع الجيش، والزمالك مع سبورتنج، والأوليمبي مع هليوبليس، وسموحة مع البنك الأهلي.

بينما ستقام يوم الجمعة 13 نوفمبر 4 مباريات أيضا وهى، طلائع الجيش مع الأوليمبي، وسبورتنج مع سموحة، هليوبليس مع البنك الأهلي، وأخيرا الأهلي مع الزمالك.

وستقام مباراة القمة بين الزمالك والأهلى على صالة ٦ أكتوبر في تمام السادسة مساء.

ويحتل الزمالك المركز الاول برصيد، 34 نقطة، ويأتى الأهلى في المركز الثانى برصيد 32 نقطة، فيما يحل طلائع الجيش في المركز الثالث برصيد 30 نقطة.

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