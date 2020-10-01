شكرا لقرائتكم خبر عن محمود الخطيب يكشف رحلة التفاوض مع «موسيماني» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، خلال اجتماع مجلس إدارة النادى الأهلى كواليس التفاوض مع بيتسو موسيماني، حيث أكد في البداية أنه اشترط على المدرب إنهاء علاقته بشكل ودى مع صن داونز.

وأجرى الخطيب اتصالاُ برئيس النادى الجنوب إفريقي وتأكد أنه لا توجد أي أزمة في رحيل موسيماني، وتابع: «كنا حريصين على عدم وجود أي أزمات للحفاظ على العلاقة المتميزة من صن داونز».

وتم استعراض السيرة الذاتية للمدرب والإنجازات التي حققها خلال مسيرته التدريبية، وكان موسيماني، قد فاز بلقب دوري أبطال إفريقيا مع صنداونز عام 2016 على حساب الزمالك. كما قاد صن داونز في 2012 وتوج مع الفريق بألقاب الدوري 5 مرات وحل وصيفاُ مرتين، وكأس نيدبانك مرتين وكأس تيلكوم مرتين، كما فاز بدوري الأبطال وكأس السوبر الإفريقية.

واختير موسيماني كمدرب الشهر 5 مرات في الدوري الجنوب إفريقي وكذلك اختير كأفضل مدرب في الموسم 4 مرات وفاز بجائزة أفضل مدرب في القارة عام 2016.

وكان موسيماني قد جدد تعاقده في شهر مايو الماضي مع صن داونز لـ4 مواسم.

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