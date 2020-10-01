شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من موسيماني بعد إعلان توليه تدريب الأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن مجلس إدارة النادي الاهلي، اليوم الخميس، إنهاء عقد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، والتعاقد مع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، مديرًا فنيًا جديدًا للفريق لمدة موسمين.
وأعاد موسيماني، نشر التغريدة الترحيبية الذي قام بنشرهها الحساب الرسمي للأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، معلقًا: «شكرًا.. الحمد لله».
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