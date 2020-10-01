شكرا لقرائتكم خبر عن «العربي ومرعي» ينضمان إلى معسكر منتخب الشباب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انضم اليوم الثنائي العربي بدر، لاعب خط وسط النادي الأهلي، وياسين مرعي، لاعب خط وسط الزمالك، إلى معسكر منتخب الشباب المفتوح المقام حاليا باستاد القاهرة الدولي.
وقرر ربيع ياسين، المدير الفني، مشاركة اللاعبين لمدة 45 دقيقة من المباراة الودية المقررة اليوم أمام اتحاد الشرطة في ختام الأسبوع الثاني من المعسكر الحالي.
وكان الفريق قد تعادل في الأسبوع الماضي سلبياً أمام المصرية للاتصالات في إطار الاستعدادات لبطولة شمال إفريقيا المؤهلة لكاس الأمم الأفريقية بموريتانيا مارس 2021.
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