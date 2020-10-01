شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة تفتش على «الأوليمبية والجبلاية والأندية» بالتنسيق مع النيابة العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت وزارة الشباب والرياضة، أنه بدءاً من يوم السبت الموافق 11 أكتوبر من العام الجاري 2020، أن لجان التفتيش المالية والإدارية المشكلة من المختصين والخبراء من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزى للمحاسبات، وتنسيقاً واتساقاً مع النيابة العامة وكافة الجهات الرقابية في الدولة، سوف تبدأ في المرور والمتابعة والتفتيش على جميع الهيئات الشبابية والرياضية شاملة كافة الأندية الرياضية والاتحادات ومراكز الشباب وكافة الهيئات الرياضية والشبابية الكائنة في جميع ربوع ومحافظات الجمهورية.

وتهيب وزارة الشباب والرياضة بالسادة رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات ومسئولي الإدارات التنفيذية بجميع الهيئات الشبابية والرياضية بالالتزام بضرورة توفير وإتاحة وتيسير كافة الإمكانات والمتطلبات الخاصة بعمل تلك اللجان.

أخذاً بعين الجد والاعتبار بأنه سيتم تطبيق الإجراءات القانونية الصارمة على كل من يثبت مخالفته أو قيامة بأى شكل من أشكال عرقلة سير عمل أو توانيه عن تقديم أي مستندات مطلوبة لعمل تلك اللجان.