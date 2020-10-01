شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء حمام سباحة نصف أولمبي وملعب سباعي بمركز شباب بلتان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عاينت الإدارة الهندسية بمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، المساحات الغير مستغلة بمركز شباب بلتان، في إطار حرص وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى على زيادة الاستثمار في مراكز الشباب.

قامت المهندسة إيمان عبدالمنعم، من الإدارة الهندسية بالمديرية، بالمعاينة ورفع مساحة الجزء الخاص بالملعب السباعى وتحديد أبعاده «٤٠*٦٥م»، وباقي المساحة الغير مستغلة ليتم إنشاء حمام سباحة نصف أوليمبى بها ليكون أول حمام سباحة داخل قرية بلتان التابعه لمركز طوخ، تمهيدا لطرحها بنظام حق الانتفاع لإنشاء حمام سباحة وملعب سباعى.

يأتي ذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، وبتوجيهات الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة، ووليد فرماوي وكيل المديريه للرياضة، وإشراف عام من المهندسة شيماء عاصم مدير الإدارة الهندسية بالمديرية.