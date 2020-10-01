شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يبدي قلقه من مواجهة المصري ويطالب اللاعبين بالفوز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حالة الطوارئ داخل معسكر الفريق ببرج العرب استعداداً لمواجهة المصري البورسعيدي مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة رقم 31 من مسابقة الدوري الممتاز.

وسافر الفريق إلى الإسكندرية للدخول في معسكر أمس تحت قيادة الجهاز الفني الجديد للفريق بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو. وخاض الفريق التدريب الأخير في الإسكندرية استعدادا لمواجهة اليوم الخميس والذي شهد تركيز الجهاز الفني على تجهيز خطة المباراة وأسلوب اللعب الذي سيبدأ به في مواجهة الفريق البورسعيدي.

وأبدى البرتغالي باتشيكو قلقه من مباراة اليوم كونها الأولى له محذرا من خطورة وقوة المنافس في المباراة، وطالب اللاعبين بالفوز وحسم الثلاث نقاط.