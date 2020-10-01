شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من أمير توفيق بعد تعاقد الأهلي مع «موسيماني» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق أمير توفيق، مدير التعاقدات والتسويق بالنادي الأهلي، على تعاقد النادي الأهلي مع المدير الفني الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني لتولي تدريب الفريق خلفًا للسويسري رينيه فايلر. وقال «توفيق»، عبر حسابه على «تويتر»: «حظ جيد موسيماني.. لديك كل الدعم». كان النادي الأهلي قد أعلن، اليوم الخميس، رسميًا التعاقد مع بيتسو موسيماني بعقد لمدة عامين لقيادة الفريق فنيًا عقب الإعلان عن إنهاء علاقة النادي بـ«فايلر»، الذي قاد الفريق للمرة الأخيرة، أمس، في مواجهته أمام الترسانة في كأس مصر. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 103,198

تعافي 96,494

وفيات 5,930

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