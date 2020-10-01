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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رولان غاروس: كريستيان غارين يقصي الأسترالي مارك بولمانس والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 1 أكتوبر 2020
تمكّن اللاعب التشيلي المتألق على الأراضي الترابية كريستيان غارين من تحقيق الفوز على الأسترالي مارك بولمانس بواقع 6-7 6-2 7-6 6-4، ليتأهل إلى الدور الثالث من بطولة رولان غاروس لكرة المضرب للرجال التي تقام في ظل ظروف إستثنائية بسبب فيروس كورونا.
غارين سوف يواجه اللاعب الروسي كارين خاشانوف بالدور المُقبل، بعد فوز اللاعب الروسي على جيري فيسلي بثلاث مجموعات لواحدة.
وتعتبر هذه المباراة هي الـ15 للتشيلي على الأراضي الترابية، حيث إستطاع أن يفوز في 13 ويخسر فقط في 2.
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