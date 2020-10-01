سامبدوريا ينافس كالياري على ضم فازيو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 1 أكتوبر 2020

كشف موقع جيانلوكا دي مارزيو، أن ​سامبدوريا​ دخل على الخط للتعاقد مع مدافع نادي روما ​فيديريكو فازيو​، خلال الفترة المقبلة.

Advertisements

وأشار الموقع إلى ان روما منفتح على فكرة بيع اللاعب صاحب الـ33 عاما، والذي يلعب في صفوف الجيالوروسو منذ عام 2016.

وتابع الموقع أن سامبدوريا مهتم بالحصول على خدماته على سبيل الإعارة، في وقت أظهر أيضا نادي فياريال رغبة في التعاقد معه خلال الأسابيع الماضية قبل أن ينسحب.

جدير بالذكر أن المدير الفني لسامبدوريا هو كلاوديو رانييري الذي سبق وأن درّب فازيو في روما.