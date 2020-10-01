شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ساوثجيت يكشف عن قائمة انكلترا ويستدعي كالفيرت ليوين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 1 أكتوبر 2020 كشف المدرب غاريث ساوثغايت عن أسماء اللاعبين الذين استدعاهم للمشاركة مع ​المنتخب الإنكليزي​ في بطولة دوري ​أمم أوروبا​.

حراس المرمى: دين هندرسون – جوردان بيكفورد – نيك بوب Advertisements خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد – بن تشيلويل – كونور كوادي – إريك داير – جو غوميز – مايكل كين – هاري ​ماغواير​ – آينزلي مايتلاند نايلز – تايرون مينغز – بوكايو ساكا – كيران تريبيير – كايل ووكر خط الوسط: جوردان هندرسون – مايسون ماونت – كالفين فيليبس – ديكلان رايس – جايمس ورد بروز – هاري وينكس خط الهجوم: تامي أبراهام – هارفي بارنز – دومينيك كالفيرت ليوين – جاك غريليش – داني إنغز – هاري كاين – ماركوس ​راشفورد​ – جادون سانشو – رحيم ستيرلينغ.

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