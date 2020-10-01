شكرا لقرائتكم بايرن يكمل "الخماسية" ويتوج بالسوبر على حساب دورتموند ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - توج بايرن ميونخ بلقب كأس السوبر الألماني لكرة القدم للمرة الثامنة في تاريخه بفوزه الثمين 3 - 2 على منافسه العنيد بوروسيا دورتموند اليوم الأربعاء في مباراة السوبر على استاد "أليانز آرينا" بمدينة ميونخ.

وأقيمت المباراة في غياب الحضور الجماهير بعد قرار سلطات المدينة بمنع الحضور الجماهيري في اللقاء بسبب تزايد حالات الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد في المنطقة.

ورفع بايرن رصيده في صدارة قائمة الفرق الفائزة بلقب السوبر الألماني إلى ثمانية ألقاب وتجمد رصيد دورتموند في المركز الثاني عند ستة ألقاب. وأنهى بايرن الشوط الأول لصالحه بهدفين سجلهما كورينتين توليسو وتوماس مولر في الدقيقتين 18 و32 مقابل هدف سجله يوليان براندت في الدقيقة 39 .

وفي الشوط الثاني ، سجل إيرلنج هالاند هدف التعادل لدورتموند في الدقيقة 55 ولكن جوشوا كيميتش أحرز هدف الفوز والتتويج لبايرن في الدقيقة 82 . وخاض الفريقان مباراة اليوم بعدما مني كل منهما بالهزيمة في الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) مطلع هذا الأسبوع.

وفيما استعاد بايرن ميونخ اتزانه بالفوز في مباراة اليوم ، سقط بوروسيا دورتموند في فخ هزيمة جديدة.

وتوج بايرن اليوم بلقبه الخامس في 2020 بعد ثلاثية الموسم الماضي (دوري وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا) ولقب السوبر الأوروبي الذي أحرزه الأسبوع الماضي بالفوز على إشبيلية الإسباني. وتلقى بايرن صدمة كبيرة بالهزيمة الثقيلة 1 - 4 أمام مضيفه هوفنهايم يوم الأحد الماضي في الدوري الألماني (بوندسليغا) لتكون أول هزيمة للفريق منذ فترة طويلة.

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وكان بايرن حافظ على سجله خاليا من الهزائم في 32 مباراة متتالية بمختلف البطولات قبل هذه المباراة كما جاءت هذه الهزيمة لبايرن أمام هوفنهايم بعد 23 انتصارا متتاليا في مختلف البطولات.

وكانت مباراة كأس السوبر تمثل دائما افتتاحا رسميا للموسم الجديد ولكنها تأجلت إلى ما بعد بداية الموسم الحالي للبوندسليغا في ظل اضطراب الروزنامة المحلية والدولية نتيجة وباء "كورونا". وخاض دورتموند المباراة اليوم بصفته صاحب المركز الثاني في الموسم الماضي بالبوندسليغا وذلك في ظل فوز بايرن بكل من لقبي البوندسليغا وكأس ألمانيا. والتقى الفريقان اليوم للمرة السابعة في آخر تسع نسخ من كأس السوبر الألماني ، وأحرز بايرن اليوم اللقب الرابع له في هذه المواجهات السبعة مقابل ثلاثة ألقاب لدورتموند.

وفي النسختين الأخريين من آخر تسع نسخ للبطولة ، خسر بايرن أمام فولفسبورغ بركلات الترجيح في 2015 ولكنه فاز على إنتراخت فرانكفورت 5 - صفر في نسخة 2018 . وكانت آخر مواجهة سابقة بين بايرن ودورتموند على لقب السوبر عندما التقيا في نسخة العام الماضي وتوج دورتموند باللقب بعد الفوز 2 - صفر على بايرن لتكون مباراة اليوم بمثابة الثأر لبايرن من دورتموند على مستوى السوبر. ولم يكن بايرن في أفضل حالاته خلال مباراة اليوم لكنه أحبط انتفاضة دورتموند وانتزع الفوز الثمين بهدف كيميتش قبل دقائق على نهاية المباراة.

وشهدت المواجهة آخر مباراة للحكم بيبيانا شتاينهاوس، 41 عاما، التي أدارت اللقاء حيث أعلنت سابقا أنها ستعتزل التحكيم بعد إدارة هذه المباراة. ونالت شتاينهاوس تحية كبيرة من لاعبي بايرن بعد المباراة.

ومن المؤكد أن بايرن سيعترف بعنصر الحظ الذي لعب دورا هائلا في نجاح الفريق اليوم خاصة في الهدف الذي سجله كيميتش قبل النهاية بدقائق بعدما تبادل الكرة مع زميله المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي. كما تصدى مانويل نوير حارس مرمى بايرن لفرصة خطيرة من هالاند كانت كفيلة بقلب المباراة رأسا على عقب.

وسجل دورتموند اليوم أول أهدافه في مرمى بايرن باستاد "أليانز آرينا" خلال المباريات التي خاضها دورتموند بقيادة مديره الفني لوسيان فافر وأنهى دورتموند مسلسل الهزائم الثقيلة على هذا الملعب حيث انتهت آخر ثلاث مباريات بين الفريقين على هذا الملعب قبل مباراة اليوم بهزيمة دورتموند صفر - 6 وصفر - 5 وصفر - 4 .

وشهدت المباراة مشاركة ماركو رويس قائد دورتموند في التشكيلة الأساسية للفريق للمرة الأولى بعد أكثر من 200 يوم من الغياب عن التشكيلة الأساسية بسبب الإصابة.