شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الخميس 1 أكتوبر 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها، الجبلاية تخطر اتحاد شمال أفريقيا رسميا برفض تأجيل تصفيات منتخب الشباب، لجنة التخطيط بالأهلى تناقش عوددة ناصر ماهر من سموحة .

الجبلاية تخطر اتحاد شمال أفريقيا رسميا برفض تأجيل تصفيات منتخب الشباب

أكد الدكتور جمال محمد على، نائب رئيس اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، أن الجبلاية أرسلت خطاباً لاتحاد شمال أفريقيا تخطره فيه برفض تأجيل موعد تصفيات شمال أفريقيا لمنتخبات الشباب وترحيبها بإقامتها فى الموعد المحدد مسبقاً، وقال جمال محمد على فى مداخلة هاتفية لبرنامج ساعة مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "أرسلنا صباح اليوم خطاباً لاتحاد شمال أفريقيا نؤكد تمسكنا بإقامة التصفيات فى موعدها المحدد مسبقاً ورفضنا تأجيلها بعد الاجتماع الذى عقدناه مع ربيع ياسين المدير الفنى لمنتخب الشباب ."

موسيماني يقود مران الأهلي غداً بعد التعاقد معه لمدة موسمين خلفا لفايلر

يقود الجنوب أفريقى بيتسو موسيماني، المدير الفنى الجديد للأهلي، مران الفريق غداً، الجمعة، استعداداً لمباراة المقاولون العرب المقرر لها الأحد المقبل فى الجولة الـ31 لبطولة الدورى الممتاز التى حسمها الأهلي مؤخراً لصالحه للمرة الـ42 فى بطولة الدورى والخامسة على التوالى، ويأتى تعيين موسمياني خلفاً للسويسرى رينيه فايلر الذى انتهت علاقته بالأهلي عقب مباراة الترسانة أمس، الخميس، بدور الـ16 لكاس مصر التى أنتهت بفوز الأحمر بهدفين لهدف.

وزارة الرياضة تنظم ماراثون دراجات غداً احتفالاً بانتصارات أكتوبر

تنظم وزارة الشباب والرياضة غداً الجمعة ماراثون للدراجات الهوائية والنارية إحتفالاً بانتصارات أكتوبر المجيدة وذلك تحت رعاية وحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وينطلق الماراثون في تمام الساعة 8:00 صباحاً، من أمام المتحف المصري القديم بميدان التحرير وينتهي أمام المتحف المصري الكبير بمنطقة الأهرامات، وتوجه وزارة الشباب والرياضة دعوة عامة لكل ممارسي رياضة الدراجات الهوائية والنارية للمشاركة في الماراثون بدراجاتهم على أن يكون التواجد أمام المتحف المصري القديم في تمام الساعه 700 صباحاً. Advertisements

حسام البدرى يطلب انطلاق معسكر المنتخب 7 نوفمبر استعدادا لمباراتي توجو

طلب حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، من اتحاد الكرة انطلاق معسكر الفراعنة يوم 7 نوفمبر المقبل بدلا من يوم 9 من نفس الشهر استعدادا لمباراتي المنتخب أمام توجو في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الافريقية المؤهلة لأمم افريقيا 2022 بالكاميرون ، ووافق اتحاد الكرة مبدئيا علي هذا الامر لحين حسم موقف الاهلي والزمالك من المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال افريقيا المحدد لها يوم 6 نوفمبر المقبل. لجنة التخطيط بالأهلى تناقش عوددة ناصر ماهر من سموحة تُناقش لجنة التخطيط بالأهلي مقترح عودة ناصر ماهر صانع العاب الفريق المعار لسموحة لصفوف الفريق بمجرد انتهاء اعارته للفريق السكندري، خاصة بعد المستوى الجيد الذي يقدمه مع سموحة في المباريات الأخيرة، ويرغب الأهلي في تدعيم مركز صانع الألعاب يشكل جيد في ظل وجود محمد مجدي قفشة وحيداً في الوقت الحالي، بعد ابتعاد صالح جمعة عن الصورة واقتصار موقف وليد سليمان على لعب دور البديل الاستراتيجي.

الإسماعيلى يتم اتفاقه مع "حاوى المقاصة" ويتبقى التوقيع الرسمى

أتم مسئولو نادى الإسماعيلى اتفاقهم مع محمد رمضان حاوى فريق مصر المقاصة، من أجل ضم اللاعب لصفوف الدراويش بداية من الموسم الكروى المقبل، خاصة أن اللاعب أصبح حرًا ومن حقه التوقيع لأى فريق فى الفترة الحالية دون الرجوع إلى إدارة النادى الفيومى، بعد أن انتهت مدة تعاقده، ويتمتع محمد رمضان بالموهبة والخبرة، التى تؤهله لإرتداء قميص الدراويش، لاسيما وإنه خاض تجربة سابقة مع الزمالك.