شكرا لقرائتكم خبر عن المدير الفنى الجديد للأهلى "موسيمانى" مع عائلته.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يرتبط الجنوب أفريقي بيتسو موسيمانى المدير الفنى الجديد للأهلى بعائلته التى تدعمه بقوة فى خطوته الجديدة بتدريب الأهلى خاصة أن زوجته هي وكيلة أعماله، وتضم عائلة موسيمانى زوجته وولدان وبنت، ودائما ما ينشر صورا لهم عبر صفحته الشخصية على إنستجرام، وأعلن منذ قليل مجلس إدارة النادى الأهلى، فى اجتماعه اليوم الخميس برئاسة محمود الخطيب، الموافقة على ما جاء فى المذكرة المرفوعة من لجنة التخطيط بالتنسيق مع المشرف العام على الكرة والتى تضمنت تعيين بيتسو موسيمانى على رأس القيادة الفنية للفريق و ما يلي :-

1.إنهاء العلاقة التعاقدية مع رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بما يتفق مع بنود عقده مع النادى، نظرا لصعوبة تحقيق مطالبه الطارئة والتى لم تكن مدرجة فى بنود التعاقد وتتعارض مع مصلحة الفريق واستقراره فى هذه المرحلة المهمة، فضلا عن حاجة لاعبيه للتركيز والاستعداد القوى للمرحلة القادمة.

2.التعاقد مع بيتسو موسيماني الجنوب أفريقى مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم اعتبارا من غدً الجمعة 2/10/2020 ولمدة موسمين مع جهازه المعاون، الذى يضم مدرب عام ومعد بدنى ومحلل أداء.

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كما ينضم للجهاز سامي قمصان مدرب مساعد، والبلجيكي ميشيل يانكون مدرب حراس المرمي واللذان تم الإبقاء عليهما واستمرار الكابتن سيد عبد الحفيظ مديرا للكرة.