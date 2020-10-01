10 أرقام لـ باتشيكو مع الزمالك قبل ضربة البداية في الولاية التانية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقود اليوم البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى للزمالك أول مباراة له مع الأبيض فى ولايته الثانية أمام المصرى البورسعيدى في استاد برج العرب ضمن مباريات الجولة الـ 31 للدورى، والذي تولى المهمة خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون الذي فسخ تعاقده مع الزمالك وتولى تدريب التعاون السعودى، ويدخل الزمالك مباراة اليوم محتلا المركز الثانى في جدول الترتيب برصيد 61 نقطة جمعها من 30 مباراة، حيث حقق الفوز في 18 مباراة، وتعادل في 7 مباريات وخسر 5 مباريات، وأحرز لاعبوه 44 هدف وتلقت شباكه 25 هدف، بينما يدخل المصري المباراة محتلا المركز الـ 13 في جدول الترتيب برصيد 33 نقطة جمعها من 28 مباراة بعدما حقق الفوز في 8 مباريات وتعادل في 9 مباريات وخسر 11 مباراة، واحرز لاعبوه 26 هدفا وتلقت شباكه 31 هدف.

و نرصد 10 أرقام لـ باتشيكو فى ولايته الأولى مع الزمالك فى التقرير التالى : قاد الفريق 3 أشهر فقط . خاض 12 مباراة مع الزمالك . فاز فى 9 مباريات فقط . تعادل فى لقائين فقط . Advertisements خسر باتشيكو مع الزمالك مباراة وحيدة . أول مباراة لباتشيكو مع الزمالك إنتها بالتعادل السلبى أمام وادى دجلة بنتيجة 0 /0 . أكبر نتيجة حققها باتشيكو مع الزمالك الفوز على المقاصة 3 / 1 . الخسارة الوحيدة التى تلقاها باتشيكو أمام إنبى بنتيجة 2 / 0 . سجل الزمالك فى عهد باتشيكو 15 هدفا . تلقت شباك الزمالك فى عهد باتشيكو 6 أهداف .

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