شكرا لقرائتكم خبر عن العربى بدر وياسين مرعى لاعبا الأهلى والزمالك ينضمان لمعسكر منتخب الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

انضم اليوم الثنائى العربى بدر لاعب خط وسط النادى الأهلى، وياسين مرعى لاعب خط وسط الزمالك إلى معسكر منتخب الشباب المفتوح المقام حاليا باستاد القاهرة الدولى، ووقرر ربيع ياسين المدير الفني مشاركة اللاعبين لمدة 45 دقيقة من المباراة الودية المقررة اليوم أمام اتحاد الشرطة في ختام الأسبوع الثاني من المعسكر الحالى.. وكان الفريق قد تعادل في الأسبوع الماضى سلبيا أمام المصرية للاتصالات فى إطار الاستعدادات لبطولة شمال أفريقيا المؤهلة لكاس الأمم الأفريقية بموريتانيا مارس 2021.

على صعيد متصل، تلقى اتحاد الكرة المصري خطابًا من اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم لتأجيل موعد تصفيات شمال إفريقيا لمنتخبات الشباب تحت 20سنةً لشهر ديسمبر المقبل بدلًا من السابع من نوفمبر، حيث أوضح محمود الهمامي المدير التنفيذي لاتحاد شمال إفريقيا رغبة بعض المنتخبات في التأجيل لمدة شهر على أن يتلقى الرد من الاتحادات قبل الخامس من أكتوبر المقبل.

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