شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن يشيد بتعاقد الأهلى مع موسيمانى ويؤكد: الأنسب للمرحلة الحالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق، على تعيين إدارة الأهلى الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى فى منصب المدير الفنى للفريق بدلا من رينيه فايلر، وقال عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر، "الظروف التى جاء فيها موسيمانى تؤكد أنه الأنسب، على المدى البعيد لا نستطيع الحكم عليه".

وأضاف الصقر، "موسيمانى يعرف الأهلى جيداً، ويعلم الكثير عن الكرة الأفريقية، التعاقد معه حاليًا أمر مناسب، لكن الحكم بأنه يليق بالنادى يتطلب المزيد من الوقت".

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وتابع أحمد حسن، "لو تعاقد الأهلى مع مدرب أوروبى كانت الأمور ستكون صعبة عليه، موسيمانى الأنسب حاليًا فى ظل ارتباط الأهلى بمباريات قوية فى دورى أبطال أفريقيا، ويعلم الكثير عن الكرة المصرية والأفريقية".

واختم الصقر حديثه قائلا، "التعاقد مع موسيمانى سلاح ذى حدين، ورهان كبير من جانب الأهلي، ونجاحه وارد مع النادى، البعض يرى أن مكانة القلعة الحمراء تحتاج إلى مدرب أوروبي، لكن أرى أن موسيمانى لديه طموح وحقق طفرة كبيرة مع صن داونز، علينا الانتظار حاليًا لحين رؤيته فى المباريات".

ويقود الجنوب أفريقى بيتسو موسيماني، المدير الفنى الجديد للأهلي، مران الفريق غداً، الجمعة، استعداداً لمباراة المقاولون العرب المقرر لها الأحد المقبل فى الجولة الـ31 لبطولة الدورى الممتاز التى حسمها الأهلى مؤخراً لصالحه للمرة الـ42 فى بطولة الدورى والخامسة على التوالى، ويأتى تعيين موسميانى خلفاً للسويسرى رينيه فايلر الذى انتهت علاقته بالأهلى عقب مباراة الترسانة أمس، الخميس، بدور الـ16 لكأس مصر التى انتهت بفوز الأحمر بهدفين لهدف.