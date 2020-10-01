شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن موسيمانى مدرب الأهلى الجديد بعد رحيل فايلر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهى الأهلى اتفاقه مع الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى ليخلف المدرب السويسرى رينيه فايلر فى تدريب المارد الأحمر، بعدما حظى مدرب صن دوانز السابق بتأييد وموافقة داخل مجلس إدارة القلعة الحمراء ولجنة التخطيط بالنادى بسبب تتويجه بالبطولة عام 2016 وكذلك خبرته العريضة فى العمل بالقارة السمراء، فضلاً عن معرفته بالأهلى ولاعبيه، وبالفرق الثلاث المتنافسة على لقب دورى أبطال أفريقيا الزمالك والوداد والرجاء.

وفى السطور التالية نلقى الضوء على موسيمانى "الرجل الأول فى الأهلى" بعد رحيل فايلر..

س : ماذا قدم موسيمانى فى مشواره مع الكرة "لاعبا"؟

ج: لعب موسيمانى لجومو كوزموس وماميلودى صن داونز وأورلاندو بايرتس فى جنوب أفريقيا، وكل من هايلاندرز فى زيمبابوى، وريتا بيرلار فى بلجيكا، والسد فى قطر، وشارك بيتسو موسيمانى فى 4 مباريات دولية مع منتخب جنوب أفريقيا، وسجل اللاعب الذى كان ينشط فى خط الوسط هدفًا بقميص منتخب الأولاد.

س: كيف بدأت الرحلة التدريبية لموسيمانى؟

ج : بدأ موسيمانى مشواره التدريبى مع منتخب جنوب إفريقيا مساعدًا بين عامى 2006 و2010، ثم تولى مهمة تدريب المنتخب الأول فى 2010 ورحل فى 2012، ومن ذلك التاريخ يتولى مهمة تدريب صن داونز واضعا اسمه ضمن أفضل المدربين فى تاريخ النادى دون منازع.

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س: ما هى الألقاب التى حصدها موسيمانى كمدرب؟

ج: حاز موسيمانى 10 ألقاب فى مسيرته التدريبية، 5 ألقاب فى دورى جنوب أفريقيا، وبطولتى كأس، وبطولة نيدبانك، ولقب دورى أبطال أفريقيا، ولقب على مستوى السوبر الأفريقي.

س: من هم أعضاء الجهاز المعاون لموسيمانى فى الأهلى؟

ج: جلب موسيمانى معه 3 مساعدين، هم رولانى موكوينا كمدرب مساعد، وكابيلو رانجوانا كمدرب أحمال، وموسى ماتلابا كمحلل أداء، بالإضافة لاستمرار الإيطالى ميشيل إياناكونى مدرب الحراس مع الأهلى وسامى قمصان المدرب المساعد.

س: وما هى مدة تعاقد الأهلى مع موسيمانى؟

ج: تعاقد الأهلى معه لمدة موسمين، ويعقد مسئولو النادى الأهلى مؤتمراً صحفياً ظهر غد، الجمعة، لتقديم المدرب الجنوب أفريقى بعد توليه القيادة الفنية للفريق الأحمر خلفاً للسويسرى رينيه فايلر.

س : وما موقف صن دوانز من تعاقد الأهلى مع موسيمانى؟

ج: أعلن صن داونز فى بيان رسمى موافقته على رحيل بيتسو موسيمانى مدرب الفريق لتدريب نادٍ مصرى كبير على حد وصف البيان، وأكد النادى أنه على علم بوجود مفاوضات جارية معه من ناد مصرى كبير.