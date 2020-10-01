شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأهلي يقف دقيقة حدادا على روح أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد مجلس إدارة النادى الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، اجتماعا صباح اليوم بمقر النادى بالجزيرة، وشهدت بداية الجلسة الوقوف دقيقة حدادا على روح أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الصباح، كما شهد الاجتماع التصديق على محضر مجلس الإدارة السابق، وقرر مجلس إدارة النادى الأهلى، فى اجتماعه، الموافقة على ما جاء فى المذكرة المرفوعة من لجنة التخطيط بالتنسيق مع المشرف العام على الكرة والتى تضمنت ما يلي :-
2.التعاقد مع بيتسو موسيماني الجنوب أفريقى مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم اعتبارا من غدً الجمعة 2/10/2020 ولمدة موسمين مع جهازه المعاون، الذى يضم مدرب عام ومعد بدنى ومحلل أداء.
كما ينضم للجهاز سامي قمصان مدرب مساعد. والبلجيكي ميشيل يانكون مدرب حراس المرمي واللذان تم الأبقاء عليهما واستمرار الكابتن سيد عبد الحفيظ مديرا للكرة.
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