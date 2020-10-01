شكرا لقرائتكم خبر عن وليد العطار يدعو لمقاطعة تويتر بسبب حملات التحريض على العنف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وليد العطار، المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، رفضه القاطع لأى حملات للعنف أو التخريب، مشدداً على مطالبته بمقاطعة أى أبواق تدعو لهذه العمليات التخريبية فى مصر، خاصة بعدما بدأت الدولة المصرية جنى ثمار ثورة 30 يونيو فى مختلف المجالات، وهو ما تثبته أرقام ومؤشرات النمو، كما أكد دعمه الكامل لمؤسسات الدولة المصرية وعلى رأسها الجيش والشرطة.

وأضاف العطار لـ"الخليج 365"، أنه يؤيد تماماً مبادرة مقاطعة موقع تويتر الذى تأكد أنه أحد مواطن الفتنة والتخريب بسبب تحريضه على أعمال الشغب والعنف، مناشداً المصريين ضرورة مقاطعة تويتر أوأى مواقع تسير على هذا النهج الذى يهدف للتخريب أو هدم الاستقرار وتعطيل عجلات التنمية والانتاج.

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وأشار العطار إلى أن كل الشعب المصرى، بما يمتلكه من وعى بعد الفترات العصيبة التى مرت به مؤخرا، يرفض أى حملات خارجية أو داخلية تهدف لزعزعة استقرار الوطن عقب حالة الاستقرار التى تعيشها مصر منذ ثورة 30 يونيو.

وتضامن عدد من الرياضيين مع حملة مقاطعة موقع "تويتر" بسبب دعمه لحملات التحريض على العنف والإرهاب ضد مصر وشعبها، وأبدى عدد كبير من الرياضيين غضبهم من الموقع فى ظل عدم وجود قوانين ولوائح تمنع مثل تلك الحملات الهادفة لزعزعة استقرار الوطن.