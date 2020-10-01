شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يحيّر لاعبى الزمالك قبل مواجهة المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من الحيرة سيطرت على لاعبى الزمالك قبل ساعات من مواجهة المصرى الليلة، بسبب تكتم المدير الفنى البرتغالى جايمى باتشيكو على ملامح التشكيل الذى سيخوض به مباراة اليوم، وفضل باتشيكو إعلان التشكيل للاعبين فى المحاضرة النهائية التى ستقام بعد قليل فى فندق إقامة الفريق ببرج العرب، قبل التوجه إلى ملعب المباراة حتى يكون جميع اللاعبين فى قمة تركيزهم واستعداداهم لخوض اللقاء.

ويحل فريق الزمالك ضيفا ثقيلا فى الثامنة مساء اليوم، الخميس، على فريق المصرى البورسعيدى فى استاد برج العرب ضمن مباريات الجولة الـ 31 للدورى، وهى المباراة التى تشهد الظهور الأول للبرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى الجديد للزمالك والذى تولى المهمة خلفا للفرنسى باتريس كارتيرون الذى فسخ تعاقده مع الزمالك وتولى تدريب التعاون السعودى.

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يدخل الزمالك مباراة اليوم محتلا المركز الثانى فى جدول الترتيب برصيد 61 نقطة جمعها من 30 مباراة، حيث حقق الفوز فى 18 مباراة، وتعادل فى 7 مباريات وخسر 5 مباريات، واحرز لاعبوه 44 هدف وتلقت شباكه 25 هدف، بينما يدخل المصرى المباراة محتلا المركز الـ 13 فى جدول الترتيب برصيد 33 نقطة جمعها من 28 مباراة بعدما حقق الفوز فى 8 مباريات وتعادل فى 9 مباريات وخسر 11 مباراة، واحرز لاعبوه 26 هدف وتلقت شباكه 31 هدف.

ويبحث الزمالك عن الفوز للحفاظ على المركز الثانى فى جدول الدورى فى ظل المنافسة الشرسة مع بيراميدز والمقاولون العرب، بينما يعانى المصرى من تذبذب النتائج مما يجعله قريب من دائرة الخطر فى جدول الدوري.

وضم باتشيكو، 22 لاعبا لمواجهة المصرى وجاء ثلاثى حراس المرمى محمود جنش ومحمد أبو جبل ومحمد عواد ضمن القائمة مع استبعاد طارق حامد للإجهاد بينما يفتقد الفريق الأبيض لجهود محمد حسن لاعب وسط الفريق، للإيقاف، بسبب حصوله على ثلاث إنذارات.