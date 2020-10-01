شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل الجهاز الفنى النهائي لجهاز موسيماني فى الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يضم التشكيل النهائى للجهاز الفني للجديد للأهلي بعد تعيين الجنوب أفريقى بيتسو موسيماني خلفاً للسويسري رينيه فايلر، كلاً من:

الجنوب أفريقي بيتسو موسماني.. مديرا فنيا

الجنوب أفريقي رولاني مكوينا.. مدربا عاما

الجنوب أفريقي كابيلو رانجوجا.. مدرب أحمال

الجنوب أفريقي موسي ماتلابا.. محلل أداء

البلجيكي ميشيل يانكون.. مدرب حراس

سامي قمصان.. مدربا مساعدا

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سيد عبد الحفيظ.. مدير كرة

وقرر مجلس إدارة الأهلى، فى اجتماعه اليوم الخميس برئاسة محمود الخطيب، الموافقة على ما جاء فى المذكرة المرفوعة من لجنة التخطيط بالتنسيق مع المشرف العام على الكرة والتى تضمنت ما يلي :-

1.إنهاء العلاقة التعاقدية مع رينيه فايلر المدير الفني بما يتفق مع بنود عقده مع النادى، نظرا لصعوبة تحقيق مطالبه الطارئة والتى لم تكن مدرجة فى بنود التعاقد وتتعارض مع مصلحة الفريق واستقراره فى هذه المرحلة المهمة، فضلا عن حاجة لاعبيه للتركيز والاستعداد القوى للمرحلة القادمة.

2.التعاقد مع بيتسو موسيماني الجنوب أفريقى مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم اعتبارا من غدً الجمعة 2/10/2020 ولمدة موسمين مع جهازه المعاون، الذى يضم مدرب عام ومعد بدنى ومحلل أداء ، كما ينضم للجهاز سامي قمصان مدرب مساعد والبلجيكي ميشيل يانكون مدرب حراس المرمي واللذان تم الأبقاء عليهما واستمرار الكابتن سيد عبد الحفيظ مديرا للكرة.