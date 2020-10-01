لجان التفتيش المالية والإدارية على جميع الهيئات الشبابية تبدأ عملها 11أكتوبر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعلن وزارة الشباب والرياضة أن لجان التفتيش المالية والإدارية المشكلة من المختصين والخبراء من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزى للمحاسبات، وتنسيقاً واتساقاً مع النيابة العامة وكافة الجهات الرقابية فى الدولة، سوف تبدأ المرور والمتابعة والتفتيش على جميع الهيئات الشبابية والرياضية شاملة كافة الأندية الرياضية والاتحادات ومراكز الشباب وكافة الهيئات الرياضية والشبابية الكائنة في جميع ربوع ومحافظات الجمهورية بدءاً من 11 أكتوبر 2020.
وتهيب وزارة الشباب والرياضة بالسادة رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات ومسئولي الإدارات التنفيذية بجميع الهيئات الشبابية والرياضية الالتزام بضرورة توفير وإتاحة وتيسير كافة الإمكانات والمتطلبات الخاصة بعمل تلك اللجان، أخذاً بعين الجد والاعتبار بأنه سيتم تطبيق الإجراءات القانونية الصارمة على كل من يثبت مخالفته أو قيامة بأى شكل من أشكال عرقلة سير عمل أو توانيه عن تقديم أي مستندات مطلوبة لعمل تلك اللجان.
من ناحية أخرى، وافق الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، على إقامة "دورى التميز" لتقييم أداء الإدارات المركزية بوزارة الشباب والرياضة، ومديريات الشباب والرياضة للعام المالى الحالى 2020-2021، والذى تنفذه الإدارة المركزية للتخطيط والمتابعة فى نسخته الثانية؛ للارتقاء بمستوى الأداء فى العمل من خلال دعم روح التنافس بين مختلف الإدارات المركزية بالوزارة، ومديريات ومراكز الشباب فى سياق تطوير العمل المؤسسي.
وأكد الدكتور أشرف صبحى الحرص على تقييم الأداء داخل بيئة العمل كأحد أساسيات التطور الإدارى الذى يؤدى لمعرفة نقاط القوة، والعمل على تدعيم نقاط الضعف داخل المؤسسة بما يساهم فى تحقيق استراتيجية ورؤية الوزارة على أكمل وجه، والأهداف المرجوة للارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
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