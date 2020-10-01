شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. علا شريف لاعبة سموحة: هوايتى قراءة الروايات وحلمى أكون مذيعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى "علا شريف" لاعبة الكرة الطائرة فى نادى سموحة، وتعد من أبرز نجمات اللعبة لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب والدرجة الأولى، وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات. ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟ الطبخ وقراءة الروايات. ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟ بان كيك وسمبوسك. من نجمك المفضل؟ محمد هنيدى. من مطربك المفضل؟ عمرو دياب. Advertisements لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى تكونى أيه؟ ممثلة أو مذيعة. لما تتعاكسى فى الشارع.. ممكن تستخدمى العنف أم لا؟ ممكن استخدم الردود بالكلام فقط لو الموقف احتاج. مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى زيها؟ مفيش حد معين أتمنى أكون شخصية مختلفة ومؤثرة. بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟ الكاجوال. تفضلين الزواج من شخص رياضى ولا مش شرط؟ شخص رياضى أفضل لأن الرياضة بتعلم الشخصية أشياء كثيرة.

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