شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر عبد الرؤوف يؤيد مبادرة مقاطعة تويتر اعتراضا على حملات العنف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن ياسر عبد الرؤوف الحكم الدولى السابق تأييده لمبادرة مقاطعة موقع تويتر، مؤكداً رفضه التام لأى حملات للعنف أو التخريب، كما شدد الخبير التحكيمى على أنه يطالب بمقاطعة أى منبر يدعو لهذه العمليات التخريبية ضد مصر، خاصة بعدما بدأت الدولة المصرية التعافى والمضى قدما فى طريق التنمية والإصلاح الحقيقيين.

وقال عبد الرؤوف لـ"الخليج 365"، إنه يؤيد تماماً مبادرة مقاطعة موقع تويتر الذى تأكد أنه أحد مواطن الفتنة والتخريب بسبب تحريضه على أعمال الشغب والعنف، موضحا أنه يطالب المصريين بمقاطعة موقع تويتر الذى يهدف للتخريب وتشجيع العنف والإرهاب.

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فى السياق ذاته، أكد سامى هلهل الحكم المساعد أن جموع الشعب المصرى ترفض أى حملات خارجية أو داخلية تهدف لزعزعة استقرار الوطن عقب حالة الاستقرار التى تعيشها مصر منذ ثورة 30 يونيو، مناشدا الجميع مقاطعة موقع تويتر لتحريضه ضد الدولة المصرية واستقرارها وتقدمها.

وتضامن عدد من الرياضيين مع حملة مقاطعة موقع "تويتر" بسبب دعمه لحملات التحريض على العنف والإرهاب ضد مصر وشعبها، وأبدى عدد كبير من الرياضيين غضبهم من الموقع فى ظل عدم وجود قوانين ولوائح تمنع مثل تلك الحملات الهادفة لزعزعة استقرار الوطن.