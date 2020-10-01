شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الظاهر السقا يدعم مقاطعة "تويتر" لرفضه حملات دعم العنف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن عبد الظاهر السقا، نجم المنتخب الوطنى السابق، دعمه لحملة مقاطعة موقع "تويتر" بسبب دعمه لحملات التحريض على العنف والإرهاب ضد مصر وشعبها، وأبدى عدد كبير من الرياضيين غضبهم من موقع "تويتر" وعدم وجود قوانين ولوائح تمنع مثل تلك الحملات الهادفة لزعزعة استقرار الوطن.

وأكد السقا رفضه استغلال مواقع التواصل الاجتماعى فى التحريض على الفتن التى تدعو لهدم استقرار الوطن، مشددا على أن هناك حملات داخلية وخارجية تستهدف مواقع التواصل الاجتماعى كمنصة لنشر افكارها المتطرفة.

فيما أكد محمد أبو جبل، حارس مرمى الزمالك والمنتخب الوطنى، دعمه لحملة مقاطعة موقع "تويتر" بسبب دعمه لحملات التحريض على العنف والإرهاب ضد مصر. وقال محمد أبو جبل، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أرفض تماماً المساس بأمن وسلامة الوطن، ونرفض كرياضيين أى محاولات لتشويه صورة مصر فى الخارج، سواء من مواقع التواصل الاجتماعى أو الطابور الخامس الداخلى، مشدداً على أن مصر تعيش فترة ازدهار واستقرار تدفع المحرضين لمحاولات زعزعة الاستقرار المصرية فى الوقت الراهن.

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كما شدد الحكم المونديالى جهاد جريشة على رفضه تماماً أى حملات أو دعوات للعنف أو التخريب، مطالباً بمقاطعة أى منبر يدعو لهذه العمليات التحريضية والتخريبية، مشدداً دعمه الكامل لمؤسسات الدولة المصرية وعلى رأسها الجيش والشرطة.

وقال جريشة لـ"الخليج 365"، إنه يؤيد تماماً مبادرة مقاطعة مواقع التواصل الاجتماعى التى تدعو لهذه الأفكار الهدامة، وعلى رأسها تويتر الذى يعتبر منبراً لهذه الدعوات رغم عدم جواز ذلك، مشددا على أنه أنه يتضامن مع حملة مقاطعة موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" بسبب سماحه لبعض الصفحات بنشر حملات تحرض على العنف.

وتضامن عدد من الرياضيين مع حملة مقاطعة موقع "تويتر" بسبب دعمه لحملات التحريض على العنف والإرهاب ضد مصر وشعبها، وأبدى عدد كبير من الرياضيين غضبهم من الموقع فى ظل عدم وجود قوانين ولوائح تمنع مثل تلك الحملات الهادفة لزعزعة استقرار الوطن.