الأهلي يقرر تجديد عقد ميار شريف بعد تألقها فى بطولة رولان جاروس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمد مجلس إدارة النادى الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، فى اجتماعه الذى عُقد اليوم الخميس، توصيات المكتب التنفيذى فى جلستيه السابقتين والمتضمنة تجديد تعاقد النادى مع لاعبة التنس ميار شريف التى أدت بشكل مميز فى بطولة رولان جاروس بعد صعودها للنهائيات.
وحرص محمود الخطيب على الاتصال هاتفيًّا بلاعبة الأهلي ميار شريف، نجمة التنس، بعد أدائها المتميز، بالرغم من خسارتها أمام المصنفة الرابعة على العالم في بطولة رولان جاروس، ورفع رئيس النادى الروح المعنوية للاعبة الأهلي والإشادة بمستواها وخسارتها بشرف، وأكد تقديره لها وأن تكون فخورة بأدائها وطموحها بعد ما بذلته من جهد كبير، واستعداد قوى للبطولة، وظهورها بشكل متميز أمام بطلات العالم. جاء ذلك للتأكيد على دعم النادى لكل أبنائه فى مختلف اللعبات الرياضية، وتقديم أفضل العناصر لتمثيل مصر في كافة المحافل الرياضية.
وتابعت والدة لاعبة التنس المصرية، "ابنتي توقعت أن تلعب فى هذه المنافسات "رولان جاروس" عندما كانت صغيرة، وقالت هذا الأمر لخالتها وهو ما حدث بالفعل"، مشيرةً إلى أنها تعلمت المسؤولية من خلال كثرة السفر منذ أن كانت صغيرة، خاصة عندما أقامت فى الولايات المتحدة الأمريكية مع شقيقتها، وهو ما جعلها تشعر أنها مسؤولة عن نفسها.
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