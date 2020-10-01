شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يقرر تجديد عقد ميار شريف بعد تألقها فى بطولة رولان جاروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمد مجلس إدارة النادى الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، فى اجتماعه الذى عُقد اليوم الخميس، توصيات المكتب التنفيذى فى جلستيه السابقتين والمتضمنة تجديد تعاقد النادى مع لاعبة التنس ميار شريف التى أدت بشكل مميز فى بطولة رولان جاروس بعد صعودها للنهائيات.

وحرص محمود الخطيب على الاتصال هاتفيًّا بلاعبة الأهلي ميار شريف، نجمة التنس، بعد أدائها المتميز، بالرغم من خسارتها أمام المصنفة الرابعة على العالم في بطولة رولان جاروس، ورفع رئيس النادى الروح المعنوية للاعبة الأهلي والإشادة بمستواها وخسارتها بشرف، وأكد تقديره لها وأن تكون فخورة بأدائها وطموحها بعد ما بذلته من جهد كبير، واستعداد قوى للبطولة، وظهورها بشكل متميز أمام بطلات العالم. جاء ذلك للتأكيد على دعم النادى لكل أبنائه فى مختلف اللعبات الرياضية، وتقديم أفضل العناصر لتمثيل مصر في كافة المحافل الرياضية.

من ناحية أخرى، قالت آمال ثابت، والدة ميار شريف التى حققت الفوز فى 3 مباريات من بطولة رولان جاروس قبل أن تودع البطولة بالخسارة أمام المصنفة الرابعة على العالم، إن ابنتها دائمًا ما تتميز بالإصرار والعزيمة والقدرة على تنفيذ ما تريد ،وأضافت آمال ثابت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية جومانا ماهر ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، وon e، "لما بتعوز حاجة بنعملها لها، وده حملها مسؤولية إنها عارفة إن فى فلوس بتتصرف وبالتالى لازم تعمل على قد ما تقدر عشان تحسسنا إن إحنا مش بنصرف هباء".

وتابعت والدة لاعبة التنس المصرية، "ابنتي توقعت أن تلعب فى هذه المنافسات "رولان جاروس" عندما كانت صغيرة، وقالت هذا الأمر لخالتها وهو ما حدث بالفعل"، مشيرةً إلى أنها تعلمت المسؤولية من خلال كثرة السفر منذ أن كانت صغيرة، خاصة عندما أقامت فى الولايات المتحدة الأمريكية مع شقيقتها، وهو ما جعلها تشعر أنها مسؤولة عن نفسها.