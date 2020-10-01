شكرا لقرائتكم خبر عن سيف زاهر ينتقد المشهد الأخير لفايلر مع الأهلى ويؤكد: موسيمانى "ضربة معلم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصف الإعلامى سيف زاهر تعاقد النادى الأهلى مع الجنوب أفريقى موسيمانى لخلافة فايلر بـ"ضربة معلم" تستحق توجيه الشكر لمجلس إدارة القلعة الحمراء، وقال سيف زاهر فى برنامجه الإذاعى وان تو عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "حابب أكد للناس أن كلامى لم يكن إعلان أن فايلر اختيار خاطئ من البداية لمجلس الأهلى بالعكس، فايلر كان رهان ونجح مسئولو الأهلى فيه، فلقد كان المدرب رائعاً فى النصف الأول من الدورى على كل المستويات، سواء الأداء أو الروتيشن أو قراءة الخصوم، والأهلى لم يكن يقرأ الكف حتى يتوقع تصرفات المدرب بعد نجاحه ."

وأضاف سيف زاهر، "وحتى بعد رحيل فايلر لن نهيل التراب على مشواره مع الأهلى، فقط ننتقد المشهد الأخير لا يصح أن ينسحب المدرب من المؤتمر بهذه الطريقة، وأوجه رسالة عتاب للدكتور عمرو محب مترجم فايلر، كنت أتمنى أن يطلع المدرب السويسرى على أن هذا المؤتمر سوف يكون محوره هو الحديث عن رحيله ولن يكون لمباراة الترسانة وفى حال ترحيبه يحضر وحال رفضه كان يرفض الحضور من الأساس بدلا من المشهد الحالى ".

وتابع سيف زاهر، "لازم فايلر كان يحترم الصحفيين اللى حضروا لمحاورته، وطبيعى يتكلموا عن الرحيل حدث الساعة، الغريب إن فى ناس بتدافع عن فايلر وتنتقد هجومنا عليه رغم أنهم فى الوسط، وأقول للصحفيين كتر خيركوا إنكم حضرتوا، وبقول لفايلر سلامة صوتك كان ممكن تقول مش هعلق عشان ورايا جلسة على كافتيريا فى سويسرا."

Advertisements

وعن موسيمانى قال سيف زاهر، "كل التحية لكابتن محمود الخطيب ومجلسه على اختيار موسيمانى، ضربة معلم بصراحة، اختيار موفق وسريع، والكرة الآن فى ملعب موسيمانى واللاعبين يصعدوا للنهائى ويردوا على فايلر عشان يعرف أنه خسر حاجة مهمة جدا، ونحن تحدثنا فى هذا الأمر بحثاً عن مصلحة الكيان لأننا نسير بمبدأ يا بخت من بكانى وبكى عليا ولا ضحكنى وضحك الناس عليا، ويهمنا وجود الأهلى والزمالك فى النهائى الأفريقى".

وأسدل الستار على علاقة النادى الأهلى مع مدربه السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى لفريق الكرة بعد رحلة استمرت 397 يوماً، ما يعادل عاماً كاملا وشهرا ويوما بعدما بدأت بغموض وانتهت بتحقيق إنجازات وأرقام قياسية مميزة، حيث حقق المارد الأحمر تقدمًا ملحوظًا على صعيد النتائج والأداء منذ أن خلف المدرب الأوروجويانى مارتن لاسارتى الذى أقيل من منصبه بسبب الخروج من كأس مصر 2019 على يد بيراميدز ليصبح بطلا للرهان الرابح من مسئولى القلعة الحمراء.

وأتم الأهلى اتفاقه مع الجنوب أفريقى بيتسو موسيماني، ليخلف المدرب السويسرى رينيه فايلر فى تدريب المارد الأحمر، بعد أن حظى مدرب صن دوانز السابق بتأييد وموافقة داخل مجلس إدارة القلعة الحمراء ولجنة التخطيط بالنادى بسبب أسبقية تتويجه بالبطولة فى 2016 وكذلك خبرته العريضة فى العمل بالقارة السمراء، فضلا عن معرفته بالأهلى ولاعبيه، وبالفرق الثلاث المتنافسة على لقب دورى أبطال أفريقيا، الزمالك والوداد والرجاء.