الامارات | زيدان يطالب جمهور ريال مدريد بالصبر.. ولا يعرف مدة غياب هازارد

شكرا لقرائتكم خبر عن زيدان يطالب جمهور ريال مدريد بالصبر.. ولا يعرف مدة غياب هازارد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعترف مدرب ريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان بأن الفريق لم يقدم أفضل مستوياته في المباراة التي انتهت بالفوز على بلد الوليد 1 / صفر مساء أمس ضمن منافسات المرحلة الرابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم، مشيدا بقوة فريق بلد الوليد، ومطالبا جمهور الريال بالصبر على الفريق. وقال زيدان عقب المباراة التي أقيمت على ملعب "ألفريدو دي ستيفانو":"لعبنا أمام فريق قوي للغاية، يدافع جيدا... وكنا نعرف قبل المباراة اننا سنعاني. لعبنا مباراة صعبة، لكننا فزنا بالنقاط الثلاث. لقد بدأنا الليغا (الدوري الإسباني) للتو".

وأضاف زيدان في التصريحات التي نشرها الموقع الرسمي لريال مدريد :"لم نقدم مباراة رائعة، هذا صحيح، لكن يجب التحلي بالصبر والهدوء. المهم بالنسبة لنا هو الفوز بالنقاط الثلاث، وسنتحسن تدريجيا بكل تأكيد". وتابع: "في الشوط الأول، لم نكن جيدين للغاية وكان علينا التغيير. هذا يحدث من وقت لآخر. لا يمكننا القيام دائما بالأمور بشكل جيد ولهذا فإن جميع اللاعبين مستعدون دائما للعب. عندما لا تسير الأمور على ما يرام، يجب أن تكون مستعدا للتغيير وهذا ما فعلناه".

Advertisements

وقال:"في الشوط الثاني، كنا أفضل مع الهدف، الاستحواذ على الكرة والضغط. هذا ما كان يجب تغييره وهذا ما فعلناه". وعلق زيدان بشأن هدف الفوز الذي سجله فينيسيوس جونيور في الدقيقة 65، قائلا:"سعيد بهدفه وسعيد بأدائه. بشكل عام، سعيد أيضا بدخول ماركو أسينسيو وداني كارفاخال، عندما نجري تغييرات فهي لتقديم شيء مختلف، وقد فعلنا ذلك مع التبديلات".

وعن إيدين هازارد، الذي جرى الإعلان عن إصابته أمس قبيل المباراة بساعات، قال:"لا يمكنني أن اتكهن بالوقت الذي سيحتاجه للتعافي. تضرر قليلا في التدريبات قبل المباراة. اعتقدنا أنه شد عضلي في البداية لكن الأمر كان مختلفا. إنها إصابة عضلية، لا علاقة لها بإصابته السابقة. مضى وقت طويل دون أن يلعب. اعتقد أنه لن يغيب لفترة طويلة، لكنني لا أعرف كم بالضبط".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news