شكرا لقرائتكم خبر عن دقيقة حداد في مجلس الأهلي علي روح أمير الكويت والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب اجتماعا صباح اليوم بمقر النادي بالجزيرة، وشهدت بداية الجلسة الوقوف دقيقة حدادا على روح المغفور له بإذن الله سمو أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الصباح.
كما شهد الاجتماع التصديق على محضر مجلس الإدارة السابق.
واعتمد المجلس توصيات المكتب التنفيذي في جلستيه السابقتين والمتضمنة تجديد تعاقد النادي مع لاعبة التنس ميار شريف التي أدت بشكل مميز في بطولة رولان جروس بعد صعودها إلي النهائيات.
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