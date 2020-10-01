شكرا لقرائتكم خبر عن دقيقة حداد في مجلس الأهلي علي روح أمير الكويت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب اجتماعا صباح اليوم بمقر النادي بالجزيرة، وشهدت بداية الجلسة الوقوف دقيقة حدادا على روح المغفور له بإذن الله سمو أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الصباح.

كما شهد الاجتماع التصديق على محضر مجلس الإدارة السابق.

واعتمد المجلس توصيات المكتب التنفيذي في جلستيه السابقتين والمتضمنة تجديد تعاقد النادي مع لاعبة التنس ميار شريف التي أدت بشكل مميز في بطولة رولان جروس بعد صعودها إلي النهائيات.