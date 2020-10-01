شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن قرعة دوري الأبطال: غياب بطل وحيد.. وظهور استثنائي روسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تتجه الأنظار في الخامسة مساء اليوم الخميس، بتوقيت القاهرة، صوب مدينة جنيف السويسرية، حيث سيتم إجراء قرعة مرحلة المجموعات لدوري أبطال أوروبا موسم 2020-21.

وتتضمن القرعة 32 فريقًا مقسمين على 4 تصنيفات بواقع 8 فرق في كل تصنيف.

وتحتل الفرق التي حققت ألقاب الدوريات الكبرى التصنيف الأول (إنجلترا، إسبانيا، ألمانيا، إيطاليا، فرنسا، روسيا والبرتغال) بجانب بطل الدوري الأوروبي في الموسم الماضي، إشبيلية.

حيث جاء في التصنيف الأول، بايرن ميونخ، إشبيلية، ريال مدريد، ليفربول، يوفنتوس، باريس سان جيرمان، زينيت، وبورتو.

والتصنيف الثانى، برشلونة، أتلتيكو مدريد، مانشستر سيتى، مانشستر يونايتد، شاختار دونستيك، بروسيا دورتموند، تشيلسي، وأياكس.

التصنيف الثالث، دينامو كييف، سالزبورج، لايبزيج، إنتر ميلان، أولمبياكوس، لاتسيو، كراسنودار، وأتالانتا.

وأخيرًا التصنيف الرابع، لوكوموتيف موسكو، أولمبيك مارسيليا، كلوب بروج، مونشنجلادباخ، إسطنبول باشاكشهير، ميتلاند، رين، فرينكفاروسي..

في السياق التالي نستعرض معكم أبرز المعلومات حول قرعة دور المجموعات لدوري الأبطال.

1- حضور أول:

النسخة الحالية من دوري الأبطال ستشهد تواجد أول لـ 4 فرق في مرحلة المجموعات، وهي فرق إسطنبول باشاكشهير التركي، ستاد رين الفرنسي، كراسنودار الروسي، وميتييلاند الدنماركي.

ويعد هذا هو أكبر عدد للمشاركين الجدد في مرحلة المجموعات بالمسابقة منذ نسخة موسم 2011-12، والتي شهدت وقتها مشاركة 5 فرق لأول مرة في مرحلة المجموعات.

2- ظهور روسي تاريخي:

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للمرة الأولى في تاريخ دوري الأبطال، سيتواجد 3 ممثلين للكرة الروسية في مرحلة المجموعات، وذلك بعد نجاح كراسنودار في تحقيق المعادلة الصعبة والتفوق في التصفيات المؤهلة للمجموعات، رفقة زينيت سان بطرسبرج بطل الدوري، ولوكوموتيف موسكو وصيف بطل الدوري الروسي.

3- حضور الأبطال وغائب وحيد:

حافظت الأندية الكبرى على مشاركتها في المسابقة، فتأهل لمرحلة المجموعات 12 بطلًا من بين أخر 13 بطلًا للمسابقة بنظامها الحالي، وهم بايرن ميونخ، ليفربول، ريال مدريد، برشلونة، تشيلسي، إنتر ميلان، مانشستر يونايتد، بورتو، بوروسيا دورتموند، يوفنتوس، أياكس أمستردام ومارسيليا، بين أستمر غياب آي سي ميلان عن المسابقة للموسم السابع على التوالي (أخر ظهور في موسم 2013/2014).

4- نهاية أطول انتظار:

في موسم معقد، تمكن نادي فيرينكفاروسي بطل المجر، من تحقيق المعادلة الصعبة والتأهل إلى مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا، بعد عبوره التصفيات المؤهلة بنجاح، متفوقًا خلال رحلته على أندية لها باع في المشاركة بالمسابقة مثل سيلتيك الأسكتلندي، دينامو زغرب الكرواتي وفي النهاية نادي مولده النرويجي.

وستشكل مشاركة فيرينكفاروسي في مرحلة المجموعات هذا الموسم الظهور الثاني للنادي منذ مرحلة المجموعات في موسم 1995/1996 في دوري الأبطال، لينهي أطول انتظار لفريق يحصل على مشاركته الثانية في هذا الدور من المسابقة.